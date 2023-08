Silverstone Q1: Bestzeit für Morbidelli - 4. Márquez

Der Regen dauerte auch im Qualifying 1 an

Das Qualifying 1 am Samstag in Silverstone wurde auf nasser Fahrbahn dominiert von Franco Morbidelli (Yamaha) und Rookie Augusto Fernández aus dem GASGAS-Tech3-Team.

Nur 13 Grad und Dauerregen – diese Wetterverhältnisse beeinträchtigten den gesamten Vormittag beim Silverstone-GP, im dritten MotoGP-Training stürzte deshalb drei Fahrer. Augusto Fernández, Oliveira und Lecuona purzelten wegen der tiefen Pfützen. Bei nur 13 Grad froren die völlig durchnässten Teilnehmer erbärmlich, ehe sich zwölf Fahrer um 10.50 Uhr Ortszeit für Qualifying 1 bereit machten.

Fabio «Diggia» Di Giannantonio stürzte gleich nach einem starken Beginn ohne Vorwarnung in seiner dritten Runde im Turn 1, nachdem er in der Früh im dritten Training Bestzeit erzielt hatte.

Auch Fabio Quartararo erlebte in Turn 16 einen wilden Rutscher beim Reinfahren. Doch Di Giannantonio lag bei Halbzeit mit 2:18,645 min auf Platz 1. Dann übertrumpfte ihn Franco Morbidelli mit 2:18,645 min. Marc Márquez riskierte einiges im Nassen und setzte sich dann auf Platz 2 – nur 0,674 sec hinter Morbidelli. Der Yamaha-Werkspilot steigerte sich wenig später auf 2:17,214 und behielt Platz 1.

Doch die Positionen änderten sich pausenlos, denn Enea Bastianini lag 2 Minuten vor dem Ende auf Platz 2. Dahinter Augusto Fernández vor Marc Márquez und Miguel Oliveira, der in den letzten Jahren die Regenrennen in Buriram und Mandalika auf der KTM gewonnen hat. Aber der Portugiese hat mit der Aprilia noch nicht viel Regenerfahrung, da er in Argentinien verletzt war.

Nach zehn Minuten lagen Morbidelli und Augusto Fernández auf den ersten zwei Plätzen. Sie steigen ins Q2 auf.

Trostlos die Saison bei Vizeweltmeister Fabio Quartararo: Der ehemalige Silverstone-GP-Sieger kam über den 22. und letzten Startplatz nicht hinaus. Marc Márquez startet immerhin aus der 14. Position.

MotoGP-Ergebnisse Q1, Silverstone (5. August 2023):

1. Morbidelli, Yamaha, 2:15,884 min

2. A. Fernández, KTM, + 1,001 sec

3. Bastianini, Ducati, + 1,088

4. M. Márquez, Honda, + 1,459

5. P. Espargaró, KTM, + 2,234

6. Oliveira, Aprilia, + 2,380

7. Lecuona, Honda, + 2,949

8. Di Giannantonio, Ducati, + 3,298

9. Mir, Honda, + 3,483

10. R. Fernández, Aprilia, + 5,244

11. Nakagami, Honda, + 6,457

12. Quartararo, Yamaha, + 7,047