Maverick Viñales (Aprilia/3.): «Nicht mein Problem»

Maverick Viñales fuhr in Silverstone am Samstag von Startplatz 8 erstmals auf das MotoGP-Sprint-Podium und sprach danach unter anderem über seine körperliche Verfassung nach seinem heftigen Freitag-Crash.

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales sicherte sich im MotoGP-Sprint von Silverstone Rang 3. Der Spanier konnte damit auch seinen Teamkollegen Aleix Espargaró hinter sich lassen, der fünf Runden vor Schluss noch einen Angriff startete und recht nahe an seinen Landsmann herankam.

Viñales war in der ersten Runde Siebter und fuhr kontinuierlich und fehlerlos an seinen Gegnern vorbei – inklusive einer Fast-Berührung mit Jack Miller (Red Bull KTM). «Ich glaube, es ist ein Boost, so in die zweite Saisonhälfte zu starten. Wir waren oft schnell, hatten es aber aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft, alles zusammen zu bekommen. Wir haben aber weiter gearbeitet. Ich bin sehr happy über das Rennen. In solchen Verhältnissen hatten wir zuletzt Probleme. Aber es lief diesmal super», betonte Maverick.

Seinen Sturz vom Freitag hat «Top Gun» abgehakt: «Ich hatte am Freitag einen Crash, aber es war am Samstag ganz okay. Ich mache mir darüber auch für das Hauptrennen keine Sorgen. Ich werde körperlich gesehen mein Maximum geben – daran haben wir auch im Sommer gearbeitet. Wir haben einen guten Rhythmus, müssen aber am Motorrad noch leichte Änderungen vornehmen. Wir hoffen, dass wir auch am Sonntag ein gutes Rennen haben werden.»

Interessant: Viñales war nun in Silverstone bereits mit drei verschiedenen Herstellern auf dem Podium – im Kampf um den Rekord, als erster Siege mit drei Herstellern (Suzuki, Yamaha, Aprilia) zu schaffen, duelliert er sich aktuell mit Jack Miller (Honda, Ducati, KTM). Viñales schiebt dieses Thema aber demonstrativ bei Seite: «Wir bleiben ruhig, wollen das Momentum jetzt natürlich halten. Aber klar haben wir dieses Ziel immer vor Augen und wollen das einmal schaffen.»

Zur Arbeit mit dem Aprilia-Werksteam und der prekären Lage der japanischen Hersteller – einschließlich seines Ex-Arbeitgebers Yamaha – in der MotoGP wollte Viñales am Samstagnachmittag nichts sagen und schmunzelte nur: «Es ist nicht mein Problem, bitte gebt die Frage weiter.»

Zu den Verhältnissen am Samstagvormittag und im Qualifying hatte der Spanier dagegen eine klare Meinung: «Es war für mich eine klare rote Flagge!»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 17 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 194 Punkte. 2. Bezzecchi 167. 3. Martin 163. 4. Zarco 115. 5. Binder 115. 6. Marini 98. 7. Aleix Espargaró 82. 8. Miller 82. 9. Alex Márquez 75. 10. Quartararo 64. 11. Viñales 63. 12. Morbidelli 57. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 44. 15. Di Giannantonio 34. 16. Nakagami 34. 17. Oliveira 27. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Savadori 9. 22. Folger 9. 23. Raúl Fernández 8. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 27. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 297 Punkte. 2. KTM 156. 3. Aprilia 128. 4. Honda 89. 5. Yamaha 82.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 278 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 265. 3. Ducati Lenovo Team 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 197. 5. Aprilia Racing 145. 6. Monster Energy Yamaha 121. 7. Gresini Racing 109. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 53. 10. CryptoDATA RNF 39. 11. Repsol Honda 20.