Takaaki Nakagami (16.): Hoffnung auf neue HRC-Ideen

LCR-Honda-Fahrer Takaaki «Taka» Nakagami lag im MotoGP-Rennen von Silverstone aussichtslos zurück, nahm dann eine Bike-Wechsel vor und sprach danach offen über das neue Aero-Paket und die aktuelle Lage von Honda.

Taka Nakagami kam im MotoGP-Rennen von Silverstone mit der LCR-Honda nur auf P16 an, nachdem er aufgrund des leicht einsetzenden Regens wie einige andere Fahrer auf Regenreifen umgestiegen war. Der Japaner kreuzte schließlich mit 1:38,573 min Rückstand die Ziellinie und war dementsprechend frustriert.

«Wir haben das neue Aero-Paket verwendet», berichtete der 31-Jährige aus Chiba. «Klar ist das Ergebnis nicht super gut, ich bin auch enttäuscht. Zumindest habe ich aber verstanden, was der Unterschied ist. Am Ende habe ich dann noch das Bike gewechselt, dann war es natürlich wieder ein anderes Paket», schob er lachend nach.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Aleix Espargaró gewinnt das Rennen © Gold & Goose Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Brad Binder © Gold & Goose Sieger Aleix Espargaró Zurück Weiter

Dann erzählte Taka: «Klar war es ein schweres Wochenende. Wir hatten jetzt nach dem Rennen ein Meeting mit HRC und da hat es geheißen, dass sie eventuell für Österreich daran denken, ein neues Aero-Paket anzubieten. Es gibt jede Menge Ideen, sie haben jetzt Zeit, das vorzubereiten.»

Der japanische Routinier skizzierte die Lage so: «Es ist in dieser Saison mit dem neuen Format wirklich schwer, sich bei neuen Dingen in kurzer Zeit zu adaptieren. Sie glauben aber definitiv an die Richtung mit diesem Aero-Option. Ich weiß nicht, ob das Werksteam diese Dinge homologieren lassen wird, wir haben es jedenfalls getan und werden es weiter verwenden.»

Wobei hilft das neue Paket? «Es bringt vorne mehr Downforce und weniger Wheelie-Neigung, das kann ich sagen», hielt Taka fest. «Aber die Rundenzeit kommt nicht, weil das Einlenken und das Gefühl für die Front nicht optimal sind. Das Update hat starke Auswirkungen auf das Heck des Motorrades. Man verliert sehr viel Grip am Hinterrad, es ist schwer, die richtige Balance zu finden. Sie haben aber Ideen, um den Grip am Heck zu optimieren – wir werden es in Österreich sehen.»

«Die Reifen haben sich auch verändert. Wir können irgendwie auch weniger Schräglagen-Winkel fahren. Ducati macht das auch. Wir müssen uns als Fahrer somit auch anpassen, um schnell zu fahren. Wir finden bisher aber noch keine gute Idee. Es braucht Zeit, um mit dieser starken Downforce am Vorderrad zurecht zu kommen», ergänzte Nakagami.

Der LCR-Honda-Pilot weiß: «Am Ende ist es auch die Balance, nicht nur die Haftung. Sie müssen somit auch die Elektronik verbessern. Uns fehlt auch der mechanische Grip am Heck, es mangelt immer noch an Drehmoment und Beschleunigung. Wir haben jetzt jedenfalls viele Daten, haben zehn Tage Pause und HRC hat hoffentlich Ideen, um das Bike besser auszubalancieren.»

MotoGP-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 20 Runden in 40:40,367 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,215 sec

3. Binder, KTM, + 0,680

4. Oliveira, Aprilia, + 0,750

5. Viñales, Aprilia, + 2,101

6. Martin, Ducati, + 7,903

7. Marini, Ducati, + 9,099

8. Miller, KTM, + 9,298

9. Zarco, Ducati, + 9,958

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,947

11. Augusto Fernández, KTM, + 20,296

12. Pol Espargaró, KTM, + 1:06,120 min

13. Di Giannantonio, Ducati, + 1:27,605

14. Morbidelli, Yamaha, + 1:28,913

15. Quartararo, Yamaha, + 1:29,075

16. Nakagami, Honda, + 1:38,573

17. Lecuona, Honda, + 1:49,674

– Bastianini, Ducati, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 6 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 15 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Silverstone (5. August):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Runden in 21:52,317 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,366 sec

3. Viñales, Aprilia, + 3,374

4. Zarco, Ducati, + 5,671

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,068

6. Martin, Ducati, + 7,294

7. Miller, KTM, + 9,415

8. Augusto Fernández, KTM, + 9,850

9. Binder, KTM, + 10,435

10. Oliveira, Aprilia, + 11,247

11. Marini, Ducati, + 17,365

12. Di Giannantonio, Ducati, + 20,063

13. Bastianini, Ducati, + 24,352

14. Bagnaia, Ducati, + 25,527

15. Morbidelli, Yamaha, + 27,191

16. Pol Espargaró, KTM, + 27,693

17. Mir, Honda, + 29,062

18. Marc Márquez, Honda, + 29,326

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 29,627

20. Nakagami, Honda, + 29,909

21. Quartararo, Yamaha, + 30,326

22. Lecuona, Honda, + 47,674

WM-Stand nach 18 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 214 Punkte. 2. Martin 173. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 131. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 107. 7. Marini 107. 8. Miller 90. 9. Alex Márquez 75. 10. Viñales 75. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 59. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pirro 5. 25. Mir 5. 26. Petrucci 5. 26. Bradl 5. 27. Pol Espargaró 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 317 Punkte. 2. KTM 172. 3. Aprilia 153. 4. Honda 89. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 295 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 242. 4. Red Bull KTM Factory Racing 221. 5. Aprilia Racing 181. 6. Monster Energy Yamaha 124. 7. Gresini Racing 112. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 62. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.