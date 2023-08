Offiziell: Bautista mit Wildcard-Einsatz in Sepang

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista gibt in dieser Saison tatsächlich ein Gastspiel in der MotoGP-WM. Ducati bestätigte am Donnerstag den Wildcard-Einsatz des 38-jährigen Spaniers beim Malaysia-GP im November.

Die Überraschung, dass Alvaro Bautista vom 10.–12. November beim Grand Prix von Malaysia in Sepang antreten wird, hält sich in Grenzen. Denn im Juni durfte der Spanier als Belohnung für den Gewinn der Superbike-Weltmeisterschaft 2022 auf dem Misano World Circuit zwei Tage lang das MotoGP-Motorrad von Ducati testen und verblüffte mit starken Rundenzeiten, obwohl er nach eigener Aussage nicht pushte.

In der ersten August-Woche saß der 38-Jährige, der diese Saison bereits 18 Superbike-Läufe gewonnen hat (Rekord) und die Weltmeisterschaft mit 74 Punkten Vorsprung auf Toprak Razgatlioglu (Yamaha) souverän anführt, erneut auf dem GP-Renner.

Schon damals sagte Bautista, dass er sich gut vorstellen könne, am drittletzten MotoGP-Event des Jahres vom 10.–12. November in Sepang/Malaysia teilzunehmen. Die Superbike-WM endet am letzten Oktober-Wochenende in Jerez, bevor diese gelaufen ist, will er keinen Gasteinsatz absolvieren. Und die letzten beiden MotoGP-Austragungsorte sind Doha und Valencia, diese Strecken gehören nicht zu Bautistas Favoriten.

«Ich bin glücklich, als Wildcard in Sepang in der MotoGP fahren zu können, auf einer Strecke, die ich mag und auf der ich gerne wieder dabei bin, da sie nicht im Superbike-Kalender steht», sagte Bautista. «Während der Tests mit der Ducati Desmosedici hatte ich ein gutes Gefühl und es machte Spaß. Ich möchte Ducati und Aruba.it aufrichtig danken, denn ohne sie wäre es unmöglich, diese Gelegenheit zu bekommen. Gleichzeitig möchte ich sagen, dass diese MotoGP-Rennen für mich ein Bonus sind und keine Priorität haben. Deshalb müssen wir uns weiterhin auf die Superbike-WM konzentrieren, die das Einzige ist, was jetzt zählt. Es wird sehr anspruchsvoll werden, mit vielen Rennen in kurzer Zeit.»

Bautista, der 125er-Weltmeister von 2006, fuhr von 2010 bis 2018 für Suzuki, Honda und Ducati in der MotoGP-Klasse. Dreimal stand er in der Königsklasse auf dem Podest (jeweils mit Honda), gewinnen konnte der 16-fache GP-Sieger aus den kleinen Klassen in der MotoGP allerdings nie. Seine persönliche WM-Bestleistung in der «premier class» war der fünfte Gesamtrang aus der Saison 2012.

Seit 2019 ist Bautista in der Superbike-WM am Start und eroberte dort 79 Podestplätze und 50 Siege. 2019 wurde er Vizeweltmeister und 2022 Champion.

Übrigens: In Misano (8.–10. September) bringt zuvor noch Ducati-Testfahrer Michele Pirro die Farben von Aruba.it Racing ein weiteres Mal in die MotoGP-Startaufstellung.