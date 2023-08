MotoGP-Test von Bautista: Gerüstet für eine Wildcard?

Seit seinem ersten MotoGP-Test am 20. und 21. Juni in Misano wird spekuliert, ob Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista im November den Grand Prix von Malaysia bestreiten wird. Vieles deutet daraufhin.

Im Juni durfte Alvaro Bautista als Belohnung für den Gewinn der Superbike-Weltmeisterschaft 2022 auf dem Misano World Circuit zwei Tage lang das MotoGP-Motorrad von Ducati testen und verblüffte mit starken Rundenzeiten, obwohl er nach eigener Aussage nicht pushte.



Diese Woche Dienstag und Mittwoch saß der 38-Jährige, der diese Saison bereits 18 Superbike-Läufe gewonnen hat (Rekord) und die Weltmeisterschaft mit 74 Punkten Vorsprung auf Toprak Razgatlioglu (Yamaha) souverän anführt, erneut auf dem GP-Renner.

Ducati hatte im Vorfeld mitgeteilt, bei diesem Test gehe es ausschließlich um die Entwicklung des Bikes und er habe nichts mit Bautistas Wildcard-Ambitionen zu tun.



Der Spanier hörte sich nach den zwei Tagen ganz anders an. «Ich bin glücklich, einen weiteren Test mit dem MotoGP-Bike bekommen zu haben», ließ Alvaro verlauten. «Nach dem ersten Test hatte ich ein komfortables Gefühl auf dem Motorrad, das wollte ich wiederholen. In diesen zwei Tagen haben wir uns weiter verbessert, ich fühle mich auf dem Bike immer wohler und wir konnten mehr an der Abstimmung für mich arbeiten. Das waren zwei sehr positive Tage, ich bekam jeden Tag bessere Rückmeldungen.»

Bautista kann sich vorstellen, beim drittletzten MotoGP-Event vom 10.–12. November in Sepang/Malaysia dabei zu sein, die Superbike-WM endet am letzten Oktober-Wochenende in Jerez. Eine Wildcard muss bei der MotoGP-Teamvereinigung IRTA spätestens 90 Tage vor dem Event beantragt werden, Stand heute ist das noch nicht geschehen. Da eine Zusage für einen Wildcard-Einsatz nicht automatisch bedeutet, dass dieser auch absolviert werden muss, ist davon auszugehen, dass Ducati innerhalb der vorgeschriebenen Frist den entsprechenden Antrag einreichen wird.