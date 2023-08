Marc Márquez (Honda): KTM bald Hersteller Nummer 1

Auf seine eigene Zukunft will MotoGP-Superstar Marc Márquez aktuell nicht weiter eingehen. Aus dem gegenseitigen Respekt machen der Spanier und KTM-Rennsportchef Pit Beirer aber keinen Hehl.

In der Gesprächsrunde «Sport und Talk – MotoGP Spezial» saß Marc Márquez am Montagabend neben Pit Beirer, Motorsport-Direktor der Pierer Mobility AG. Da kam unweigerlich die Frage auf, worüber sich die beiden nach dem Ende der ServusTV-Sendung unter zwei Augen noch unterhalten würden.

Márquez, der sich im Moment zu den immer wieder aufkommenden Wechselgerüchten eigentlich nicht äußern will, reagierte mit einem Schmunzeln auf die entsprechende Nachfrage von Moderator Christian Brugger. Dann bekräftigte der Repsol-Honda-Werksfahrer zum wiederholten Male: «Ich habe einen Vertrag für das nächste Jahr.»

Das hielt den sechsfachen MotoGP-Champion aber nicht davon ab, anerkennende Worte für den österreichischen Hersteller zu finden: «Wie sich KTM verbessert hat… Denn als sie anfingen, waren sie ganz weit hinten. Und jetzt sind sie Hersteller Nummer 2 in der WM. Aber die werden schneller als erwartet die Nummer 1 sein. In so einem Wettbewerb ist der Ehrgeiz der Schlüssel und wenn du den Ehrgeiz hast, dann schaffst du es. Der Ehrgeiz ist da bei KTM. Die haben bei den Ingenieuren, bei den Fahrern, beim Team richtige Entscheidungen getroffen. Ich finde es toll, was sie geschafft haben.»

Der 30-jährige Spanier weiß: «Der Rennsport ist eine ständige Weiterentwicklung. Und wenn du dich auf die faule Haut legst, dann werden die anderen dich überholen.»

«Es ist für uns ein Kompliment mit ihm in Verbindung gebracht zu werden», erwiderte Beirer. «Dann noch solche Worte aus seinem Mund zu hören – Marc ist mit 59 Siegen mit Abstand der erfolgreichste MotoGP-Fahrer, den wir haben. Ich befürchte leider, dass Marc nächstes Jahr nicht in unserem Line-up sein wird. Wie gesagt, er hat einen Vertrag. Wir haben das erörtert und er hat uns eine klare Antwort gegeben und dabei bleibt es. Das ändert aber nichts daran, dass wir ihm allen Erfolg der Erde wünschen, um so schnell wie möglich wieder an die Spitze zu kommen», schob der 250-ccm-Motocross-Vizeweltmeister von 1999 nach.

«Jeder, der Racing-Blut in sich hat, muss es einfach mögen, was der Kerl auf der Rennstrecke aufführt und was für ein Kämpfer er ist. Der ganze Paddock wünscht Marc, dass er wieder richtig ins Fahren kommt, denn die Szene braucht ihn», unterstrich Beirer.

