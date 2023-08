Österreich-GP: Fan-Termine und Unterhaltungsprogramm

Schon ab Donnerstag erwarten MotoGP-Fans am Red Bull Ring von Spielberg jede Menge Highlights, darunter eine Autogrammstunde mit Marc Márquez und viele musikalische und spektakuläre Einlagen.

Die Motorrad-WM verspricht den Fans am Red Bull Ring ein Spektakel für alle Sinne. Neber der Renn-Action zum Sehen und geballter Zweirad-Power zum Spüren (und Riechen) werden sich nicht nur auf Österreichs GP-Rennstrecke spektakuläre Szenen abspielen.

Rund um den Spielberg gibt es auch jede Menge zu hören: Die Bandbreite reicht vom einzigartigen Motorensound der weltweit stärksten Rennbikes über musikalische Stimmung mit DJs und Bands in der «MotoGP Bike City» bis hin zum Gänsehaut-Höhepunkt für rot-weiß-rote Fans am Rennsonntag mit der Bundeshymne.

Nicht zuletzt kann man die Motorsport-Leidenschaft am Red Bull Ring auch schmecken, bei kulinarischen Highlights der Foodtrucks in der MotoGP Bike City und auf dem gesamten Gelände.

Chartstürmer und Biker Alex Eder singt die Hymne

Wenn das «Land der Berge» am Sonntag vor dem GP-Start auf dem Red Bull Ring besungen wird, hat ein besonderer rot-weiß-roter Musiker das Mikrophon fest im Griff: Der 24-jährige Newcomer Alex Eder mit seiner unverkennbaren Stimme.

Das passt wie die KTM-Tribüne in die Mitte des österreichischen Heim-GP-Stadions am Spielberg, denn der gebürtige Niederösterreicher ist selbst begeisterter Biker und MotoGP-Fan: «Zwei Räder sind seit jeher meine große Leidenschaft. Von selbstgebauten Kursen im Garten hat es mich früh hinausgezogen auf Österreichs schönste Bergstraßen und auf echte Rennstrecken. Letztes Jahr habe ich von der Tribüne aus den Stars am Red Bull Ring als Fan zugejubelt. In diesem Jahr selbst ein Teil des größten Motorrad-Events des Landes zu sein und meine Interpretation der österreichischen Bundeshymne in die Welt hinaustragen zu dürfen, macht mich sehr stolz und unendlich dankbar.»

Für ausgelassene Partystimmung ist am gesamten Rennwochenende im steirischen Murtal gesorgt. DJs und Bands wie Desperate Brasswives, Egon7, Folkshilfe oder AC/DC und Queen Tribute-Shows sorgen in der MotoGP Bike City dafür, dass das Gute-Laune-Level ordentlich in der Höhe bleibt.

Marc Márquez und Co. hautnah erleben

Bevor die besten Fahrer der Welt auf dem Red Bull Ring Gas geben, öffnet die MotoGP Bike City am Donnerstag, 17. August, ab 12.00 Uhr ihre Tore für die Fans. Am Abend ist dort Marc Márquez (18.00 – 18.30 Uhr) zu Gast. Sein jüngst erschienenes Buch «Being Marc Márquez» gibt es zu kaufen und wird vom Star persönlich signiert.

Beim Highlight des Donnerstags – dem Pit Lane Walk – sind exklusive Einblicke in die Garagen der MotoGP-Teams garantiert. Einlass ist ab 14.30 Uhr bei der Start-Ziel-Tribüne und Zutritt haben alle Wochenendticket-Besitzer. Aufgrund der limitierten Besucheranzahl gilt das Motto «first come, first served». Mit etwas Glück kommt auch der eine oder andere Zweirad-Star für Selfies oder Autogramme in der Boxengasse vorbei.

Noch mehr Autogramme und Selfies mit Stars der Motorrad-WM – MotoGP, Moto2 und Moto3 – können sich Fans von Donnerstag bis Samstag beim «Meet the Riders» in der MotoGP Bike City sowie am Samstag- und Sonntagvormittag beim «Hero Walk am Styrian Green Carpet» vor dem Welcome Center des Red Bull Ring sichern (mit den MotoGP-Piloten am Samstag um 9 Uhr und Sonntag um 10.20 Uhr)

Spektakuläre Stunt-Shows

Von Freitag bis Sonntag zeigen Gladiatoren der Lüfte in der MotoGP Bike City bei «Red Bull Masters of Dirt FMX»-Shows spektakuläre Stunts. Am Boden bringen «ARAS Freestyle Shows» die Besucher zum Staunen. Für das i-Tüpfelchen sorgen am Sonntag traditionell die «Flying Bulls» mit einem Air-Display sowie das Red Bull Skydive-Team.

