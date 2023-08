Marc Márquez gelackmeiert – Pol Espargaró bestraft

Marc Márquez muss am Samstag ins Q1

Weil er zum Ende des Zeittrainings am Freitag auf der Ideallinie herumtrödelte und damit einen Gegner behinderte, wird Pol Espargaró für den Grand Prix auf dem Red Bull Ring am Sonntag um drei Startplätze zurückversetzt.

Seit Silverstone gibt es einen neuen Ablaufplan in der MotoGP-WM. Nicht mehr die kombinierte Zeitenliste aus FP1 und FP2 entscheidet über den Einzug ins Qualifying 1 und 2, sondern das Zeittraining. Die Trainings am Freitag- und Samstagmorgen sind jetzt echte freie Trainings, jenes am Freitagnachmittag dient als Zeittraining.

Der Vorfall geschah in den letzten Minuten des Zeittrainings: Pol Espargaró aus dem GASGAS-Team trödelte in Kurve 4 auf der Ideallinie herum und stand dabei Marc Márquez im Weg. Das FIM MotoGP Stewards Panel stufte dies als «unverantwortliche Fahrweise» ein und brummte Espargaró eine Strafversetzung um drei Plätze in der Startaufstellung des Grand Prix am Sonntag auf.

Das Strafmaß fiel deshalb so aus, weil der Vorfall in den letzten zehn Minuten des Zeittrainings geschah und ein Gegner dadurch am Einzug ins Qualifying 2 gehindert wurde.

In diesem Fall ist Marc Márquez der Leidtragende, der lediglich auf Platz 13 landete. Der Honda-Star muss am Samstag ins Qualifying 1, aus dem nur die beiden Schnellsten ins Q2 kommen, in dem die Startplätze 1 bis 12 ausgefahren werden.

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Spielberg (18. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:28,533 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,044 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,288

4. Binder, KTM, + 0,330

5. Zarco, Ducati, + 0,388

6. Martin, Ducati, + 0,479

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,519

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,563

9. Quartararo, Yamaha, + 0,622

10. Oliveira, Aprilia, + 0,627

11. Marini, Ducati, + 0,653

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,777

13. Marc Márquez, Honda, + 0,823

14. Miller, KTM, + 0,867

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,953

16. Bastianini, Ducati, + 0,982

17. Morbidelli, Yamaha, +1,088

18. Nakagami, Honda, + 1,197

19. Raúl Férnandez, Aprilia, + 1,256

20. Augusto Férnandez, KTM, + 1,334

21. Savadori, Aprilia, + 1,470

22. Lecuona, Honda, + 1,690

23. Mir, Honda, + 1,819

MotoGP-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Zarco, Ducati, 1:29,838 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,399 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,411

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,448

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,467

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,469

7. Nakagami, Honda, + 0,500

8. Bagnaia, Ducati, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,538

10. Martin, Ducati, + 0,591

11. Bastianini, Ducati, + 0,621

12. Mir, Honda, + 0,622

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,804

14. Binder, KTM, + 0,908

15. Marini, Ducati, + 0,940

16. Pol Espargaró, KTM, + 0,959

17. Oliveira, Aprilia, + 0,983

18. Marc Márquez, Honda, + 1,018

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,182

20. Raul Fernández, Aprilia, + 1,394

21. Savadori, Aprilia, + 1,445

22. Miller, KTM, + 1,528

23. Lecuona, Honda, + 2,047