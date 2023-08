Marco Bezzecchi (1.): Valentino Rossi als Taxifahrer

Ganz problemlos verlief Marco Bezzecchis Freitag in Spielberg nicht, dennoch sorgte der Ducati-Pilot für die MotoGP-Bestzeit auf dem Red Bull Ring – und VR46-Mentor Valentino Rossi war in der Not zur Stelle.

«Es ist recht gut gelaufen, ich bin zufrieden. Es war ein positiver Tag», meinte Marco Bezzecchi nach seiner Bestzeit am Freitag. Trotzdem sieht sich der zweifache GP-Sieger der laufenden Saison noch nicht als der Fahrer, den es an diesem Wochenende beim CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich zu schlagen gilt. «Nein. Das war erst der Freitag, lasst mich doch erst einmal das Qualifying fahren. Das Ziel ist aber natürlich, so stark wie möglich zu sein.»

Ein Podestplatz wäre für den dreifachen Spielberg-Sieger aus den kleinen Klassen (2018 in der Moto3 sowie 2020 und 2021 jeweils in der Moto2) also ein Ziel? «Natürlich hoffe ich darauf, weil es nach dem Rennen von Silverstone, in dem ich einen Fehler gemacht habe, wichtig ist, sich wieder stark zurückzumelden. Aber wie gesagt, das war erst der Freitag, warten wir also zumindest noch das Qualifying ab», bekräftigte der 24-jährige Italiener.

© Gold & Goose Willkommen am Red Bull Ring © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Red Bull Ring © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Österreich-GP © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Am Ende des Zeittrainings («Practice») am Freitagnachmittag ging Bezzecchi der Sprit aus. «Ich hatte ein kleines Problem, als ich zum ersten Mal auf Zeitenjagd gegangen bin. Ich habe eine Runde gemacht, dann haben sie mir die Nachricht ‚Problem‘ auf das Dashboard geschickt. Ich bin also an die Box gekommen und wir haben versucht, es so schnell wie möglich zu lösen. Denn es standen noch neun Minuten auf der Uhr und ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht noch einen Reifenwechsel schaffen würde. Wir haben aber nicht mehr nachgetankt, um schneller fertig zu sein, und am Ende ich bin dann hängen geblieben.»

Valentino Rossi stand genau an der Stelle am Streckenrand und brachte «Bez» auf dem Roller zurück an die Box. «Ich wusste nicht, dass er dort war, aber als ich ihn gesehen habe, bin ich gleich dort stehen geblieben und habe die Gelegenheit ergriffen», erzählte Marco. Einen vertrauenswürdigen Taxifahrer sollte Rossi als neunfacher Weltmeister allemal abgeben. «Ich war ja auch gut geschützt, also fiel es mir leichter aufzusteigen», ergänzte der Mooney-VR46-Jungstar schmunzelnd.

Gleichzeitig bot sich damit auch umgehend nach der Session schon die Chance, den berühmten Mentor zu seinen Eindrücken am Streckenrand zu befragen. Worum es dabei im Detail ging, wollte Bezzecchi aber nicht preisgeben. «Es waren zwei, drei Dinge, die ich aber nicht verraten werde. Sonst lesen es dann alle und erfahren, was ich ihn so alles frage», grinste der WM-Dritte.

Bezzecchi ist bekannt dafür, dass er gerade mit seinen VR46-Kollegen immer wieder gerne wettet. «Ich habe tatsächlich wieder eine Wette abgeschlossen, aber es ist nichts Besonderes», hielt sich Bez bedeckt. «Falls ich gewinne, werdet ihr sehen, worum es geht.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Spielberg (18. August):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:28,533 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,044 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,288

4. Binder, KTM, + 0,330

5. Zarco, Ducati, + 0,388

6. Martin, Ducati, + 0,479

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,519

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,563

9. Quartararo, Yamaha, + 0,622

10. Oliveira, Aprilia, + 0,627

11. Marini, Ducati, + 0,653

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,777

13. Marc Márquez, Honda, + 0,823

14. Miller, KTM, + 0,867

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,953

16. Bastianini, Ducati, + 0,982

17. Morbidelli, Yamaha, +1,088

18. Nakagami, Honda, + 1,197

19. Raúl Férnandez, Aprilia, + 1,256

20. Augusto Férnandez, KTM, + 1,334

21. Savadori, Aprilia, + 1,470

22. Lecuona, Honda, + 1,690

23. Mir, Honda, + 1,819

MotoGP-Ergebnisse FP1, Spielberg (18. August):

1. Zarco, Ducati, 1:29,838 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,399 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,411

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,448

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,467

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,469

7. Nakagami, Honda, + 0,500

8. Bagnaia, Ducati, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,538

10. Martin, Ducati, + 0,591

11. Bastianini, Ducati, + 0,621

12. Mir, Honda, + 0,622

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,804

14. Binder, KTM, + 0,908

15. Marini, Ducati, + 0,940

16. Pol Espargaró, KTM, + 0,959

17. Oliveira, Aprilia, + 0,983

18. Marc Márquez, Honda, + 1,018

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,182

20. Raul Fernández, Aprilia, + 1,394

21. Savadori, Aprilia, + 1,445

22. Miller, KTM, + 1,528

23. Lecuona, Honda, + 2,047