Spielberg: Pole für Bagnaia vor Viñales und Binder

Die Pole-Position für den CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023 sicherte sich MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati). Seine ersten Verfolger sitzen auf Aprilia und KTM.

Zu Beginn der entscheidenden zweiten Qualifying-Session, in der die Startplätze 1 bis 12 vergeben werden, legten die Aprilia-Piloten vor: Maverick Viñales, Miguel Oliveira und Aleix Espargaró sorgten nach den ersten fliegenden Runden kurzzeitig sogar für eine Dreifachführung des Herstellers aus Noale.

Schon in der nächsten Runde reihten sich Red Bull-KTM-Ass Brad Binder, Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo und Ducati-Star Pecco Bagnaia allesamt vor dem Aprilia-Trio ein. Silverstone-Sieger Espargaró stürzte dagegen in Kurve 3, konnte aber weiterfahren und seine RS-GP zurück an die Box bringen. Besser machte es Viñales, der in 1:28,907 min konterte und als Erster unter der Marke von 1:29 min blieb.

Zu Beginn des zweiten Runs legte Viñales eine 1:28,576 min nach. Mit Brad Binder und Jack Miller lagen kurzzeitig beide Red Bull-KTM beim Heimspiel des österreichischen Herstellers in den Top-3, aber WM-Leader Bagnaia drehte noch auf und schnappte sich in 1:28,539 min die Pole-Position. Viñales und Binder, dessen Vertragsverlängerung mit KTM bis 2026 am Morgen verkündet wurde, komplettieren die erste Reihe.

Eine Enttäuschung gab es für den WM-Zweiten Jorge Martin, der in den Verkehr kam und danach noch vom zehnten auf den zwölften Platz zurückfiel, weil seine beste Rundenzeit wegen Überschreiten der «track limits» aus der Wertung genommen wurde. Aleix Espargaró rückte dadurch auf Startplatz 11 vor, die schwierige Ausgangslage sorgte für den Sieger des Britischen Grand Prix aber für Kopfschütteln.

Sein Bruder Pol Espargaró aus dem GASGAS Factory Racing Tech3 Team hatte den Q2-Einzug als Dritter des Q1 um nur einen Platz verpasst. Allerdings wird der 32-jährige Spanier am Sonntag in der Startaufstellung für das GP-Rennen um drei Plätze nach hinten versetzt, weil er im Zeittraining am Freitagnachmittag Marc Márquez aufgehalten hat. Der Repsol-Honda-Star wird davon nicht profitieren, er landete im Q1 nur auf Platz 8, was Startplatz 18 bedeutet.

MotoGP-Ergebnisse Q2, Spielberg (19. August):

1. Bagnaia, Ducati, 1:28,539 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,037 sec

3. Binder, KTM, + 0,114

4. Miller, KTM, + 0,230

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,289

6. Marini, Ducati, + 0,300

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,369

8. Oliveira, Aprilia, + 0,427

9. Quartararo, Yamaha, + 0,495

10. Zarco, Ducati, + 0,574

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,706

12. Martin, Ducati, + 1,828



Die weitere Startaufstellung:

13. Pol Espargaró*, KTM

14. Bastianini, Ducati

15. Morbidelli, Yamaha

16. Mir, Honda

17. Raúl Fernández, Aprilia

18. Marc Márquez, Honda

19. Nakagami, Honda

20. Di Giannantonio, Ducati

21. Lecuona, Honda

22. Augusto Fernández, KTM

23. Savadori, Aprilia



*= Strafversetzung für den Grand Prix um drei Startplätze