Brad Binder (2./KTM): «Pecco ist mir weggefahren»

Brad Binder zelebriert Platz 2 im Sprint am Spielberg

Mit einem neuen Werksvertrag in der Tasche zeigte KTM-Fahrer Brad Binder auf dem Red Bull Ring eine fehlerfreie Vorstellung. Im MotoGP-Sprint musste er sich schließlich nur WM-Leader Pecco Bagnaia geschlagen geben.

Nachdem sein Werksvertrag am Freitag bis zum Ende der Saison 2026 verlängert wurde, bedankte sich Brad Binder bei KTM am Samstag auf dem Red Bull Ring im Sprintrennen mit einem Heim-Podestplatz. Nach der Bestzeit am Morgen stellte der Südafrikaner seine RC16 im Qualifying auf Startplatz 3. Von dort aus gelang es ihm im MotoGP-Sprint, sich aus den frühen Rangeleien herauszuhalten.

Nach der ersten Runde lag der 28-Jährige bereits auf Platz 2 und machte Jagd auf den Führenden Pecco Bagnaia (Ducati). Jedoch merkte er schnell: «In Runde 4 hat Pecco angefangen, mir wegzufahren, vor allem in den Beschleunigungsphasen. Ich habe versucht, in den Bremszonen wieder Zeit zu gewinnen, aber mir haben die letzten zwei Zehntelsekunden gefehlt. Ich habe alles gegeben, um an Pecco dranzubleiben, jedoch ist es mir nicht ganz gelungen.»

Nach 14 Runden überquerte Binder den Zielstrich 2,056 sec hinter Bagnaia als Zweiter und feierte somit sein viertes Sprint-Podium. Damit festigte er seinen vierten Platz in der Gesamtwertung und bedankte sich anschließend bei seinem Team. «Wir haben im Vergleich zum Vorjahr einen großen Schritt gemacht, dafür bin ich dem Team wirklich dankbar.»

Auf seine Vertragsverlängerung bezugnehmend meinte der 17-fache GP-Sieger anschließend: «Ich bin seit 2015 bei KTM. Seitdem haben wir gemeinsam fantastische Momente gefeiert, sind aber auch durch einige schwierige Zeiten gegangen. Momentan läuft alles gut und in diese Richtung wollen wir weiterarbeiten.»

Zur Erinnerung, Binder war 2015 ins Red Bull KTM Ajo Team in der Moto3-WM gewechselt, wo er ein Jahr später den WM-Titel holte. Im gleichen Team stieg er 2017 in die Moto2-WM auf, die er 2019 als Vizeweltmeister abschloss. Seit 2020 ist Binder als KTM-Werksfahrer in der MotoGP unterwegs und feierte dort bereits zwei GP-Siege sowie fünf weitere Podestplatzierungen.

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 41 Rennen:

1. Bagnaia, 226 Punkte. 2. Martin 180. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 140. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 110. 7. Marini 107. 8. Miller 95. 9. Alex Márquez 81. 10. Viñales 76. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 60. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Mir 5. 26. Pirro 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 329 Punkte. 2. KTM 181. 3. Aprilia 156. 4. Honda 89. 5. Yamaha 85.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 302 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 254. 4. Red Bull KTM Factory Racing 235. 5. Aprilia Racing 186. 6. Monster Energy Yamaha 125. 7. Gresini Racing 118. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 66. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.