Morbidelli zum Start-Crash: «Habe meine Sichtweise»

Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli erfuhr sich im MotoGP-Sprintrennen am Samstag auf dem Red Bull Ring Rang 9, hatte einen Kampf mit Marc Marquez und fürchtet Schlagzeilen, wenn er den Mund aufmacht.

Franco Morbidelli brachte das Sprintrennen in Spielberg am Samstag Rang 9 ein, auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) verlor er 13,6 sec. Der Italiener war von Startplatz 15 losgebraust, fuhr lange auf Position 8, musste sich in der zweiten Rennhälfte aber dem heranstürmenden Maverick Vinales (Aprilia) beugen.

«Ich glaube, es war ein gutes Rennen von unserer Seite», stellte Franky fest. «Ich hatte durch den Start-Zwischenfall in der Anfangsphase etwas Freiraum. Das war ein Geschenk, das ich gerne angenommen habe. Die Pace war nicht schlecht, ich habe auf die Gruppe um Platz 5 etwas aufgeholt, aber es hat nicht ganz gereicht. Ich hatte unter anderen einen Kampf mit Marc Marquez. Es war ein Rennen, in dem ich zu tun hatte, aber ich konnte das Maximum aus dem Paket herausholen.»

Zum Start-Zwischenfall mit Domino-Effekt mit Martin, Quartararo, Bastianini, Vinales, Oliveira, Bezzecchi und Zarco sagte Morbidelli: «Es war ein großer Unfall. Solche Dinge können passieren, sollten aber nicht passieren. Ich habe meine Sichtweise dazu. Ich kann sie aber nicht sagen, weil ich weiß, wie es dann in den Medien läuft. Jeder hat dazu seine Sichtweise, ich bin etwas zurückhaltend, meine darzulegen.»

Zum Rennen am Sonntag sagte der ehemalige Moto2-Champion: «Wir können uns in einigen Bereichen verbessern. Lasst uns sehen. Wir brauchen in der Beschleunigung eine Verbesserung. Der Start von Platz 14 wird tückisch. Aber wenn wir die Pace von Samstag oder etwas besser haben, kann es trotzdem spaßig werden.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 41 Rennen:

1. Bagnaia, 226 Punkte. 2. Martin 180. 3. Bezzecchi 167. 4. Binder 140. 5. Zarco 122. 6. Aleix Espargaró 110. 7. Marini 107. 8. Miller 95. 9. Alex Márquez 81. 10. Viñales 76. 11. Quartararo 65. 12. Morbidelli 60. 13. Augusto Fernández 49. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 18. 19. Marc Márquez 15. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Mir 5. 26. Pirro 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 329 Punkte. 2. KTM 181. 3. Aprilia 156. 4. Honda 89. 5. Yamaha 85.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 302 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 274. 3. Ducati Lenovo Team 254. 4. Red Bull KTM Factory Racing 235. 5. Aprilia Racing 186. 6. Monster Energy Yamaha 125. 7. Gresini Racing 118. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 66. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 20.