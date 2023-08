Lucio Cecchinello heißt Zarco offiziell willkommen

Johann Zarco hatte es am Sonntag in Spielberg bereits verkündet, nun folgte auch die offizielle Bekanntmachung von LCR Honda Castrol zur Verpflichtung des aktuell WM-Fünften für die nächsten zwei Jahre.

Johann Zarco wird von HRC mit einem Zwei-Jahres-Vertrag für die MotoGP-Saisons 2024 und 2025 ausgestattet und tritt bei LCR die Nachfolge von Alex Rins an, der nach nur einem Honda-Jahr in das Yamaha-Werksteam an die Seite von Fabio Quartararo wechseln wird.

«Wir freuen uns sehr, Johann im LCR Honda Castrol Team willkommen zu heißen, nachdem jetzt die entsprechenden Details und die Unterschriften erledigt worden sind», erklärte Teamchef Lucio Cecchinello. «Es ist eine Rückkehr zum Team, nachdem wir schon 2019 kurz zusammengearbeitet haben. Wir konnten damals schon sein Potenzial und seine Arbeitsweise sehen. Es gibt in dieser Saison noch viele Rennen und viel zu tun, aber wir freuen uns schon darauf, 2024 dieses neue Projekt zu beginnen.»

Zarco bestritt 2019 nach seinem frühzeitigen KTM-Abschied bereits drei Rennen für LCR Honda Idemitsu, als Ersatz für den damals verletzten Takaaki Nakagami. Auf Phillip Island holte der Franzose bei seinem Debüt auf der RC213V als 13. drei Punkte, in Sepang und Valencia kam er danach aber zweimal nicht ins Ziel.