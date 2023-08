Taka Nakagami zu Zarco-Verpflichtung: «Macht Sinn»

Der schwere Sprint-Crash von Nakagami in Kurve 2

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami erhofft sich 2024 dank Neuzugang Johann Zarco Input aus dem Ducati-Lager. Takas mühsames Spielberg-Wochenende machte einmal mehr deutlich: «Wir müssen uns verbessern.»

Nach seinem harten Abflug im Sprint klagte Takaaki Nakagami über Schmerzen am rechten Fuß, zumindest Brüche wurden im Medical Centre an der Strecke ausgeschlossen. Der Japaner kämpfte sich dann durch das 28-Runden-Rennen am Sonntag, wurde als 18. aber nicht mit Punkten belohnt.

«Ich konnte im Sprint nicht viele Runden drehen, es waren nur zwei», seufzte der Honda-Pilot aus dem LCR Idemitsu Team. «Es tut mir leid für das Team, weil das Hauptziel war Daten zu sammeln. Am Sonntag im Rennen haben wir ein anderes Set-up und viele Dinge am Motorrad ausprobiert, um Honda zu helfen, weil wir in einer schwierigen Lage sind. Das Ergebnis und auch der Speed waren enttäuschend – wieder außerhalb der Punkteränge.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Bezzecchi und Bagnaia © Gold & Goose Binder, Bagnaia, Bezzecchi © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

«Wir müssen uns verbessern», forderte Nakagami. «Auf der anderen Seite war es sehr wichtig, über die 28 Runden Daten zu sammeln. HRC versucht die Daten von Marc und mir zu verstehen. Leider hatte Joan Mir zur Rennmitte einen Crash. Hauptsächlich sind unsere Schwachpunkte noch immer der Kurveneingang und der mangelnde Grip am Hinterrad. Hoffentlich hat Honda für Catalunya ein paar neue Ideen.»

Nach dem Catalunya-GP (1. bis 3. September) steht dann in Misano gleich das nächste Rennwochenende an – und ein wichtiger Montag-Test am 11. September. Erwartet «Taka» dann Neuheiten? «Wenn ich die Chance bekommen sollte, das 2024er-Bike zu testen, wäre ich mehr als glücklich», unterstrich der LCR-Mann. «Ich bin aber nicht im Werksteam und kein Werksfahrer, deshalb weiß ich nicht, wie groß meine Chancen darauf sind. Ich werde HRC aber definitiv fragen, ob eine Möglichkeit besteht, das Motorrad zu testen. Die Entscheidung liegt dann bei HRC, ich werde mit Sicherheit fragen.»

Apropos 2024: «Ich kann im Moment noch nichts Klares zu meiner Zukunft sagen, weil ich noch mit HRC verhandle. In Montmeló oder nach Montmeló werden wir entscheiden», kündigte Nakagami an.

Bereits offiziell bestätigt ist, dass Johann Zarco nach dieser Saison von Pramac Ducati zu LCR Honda wechseln wird.

«Für das Team und für Honda ist es eine großartige Gelegenheit. Er ist sehr stark und konkurrenzfähig und jetzt seit vier Jahren bei Ducati. Er hat also viel Erfahrung und kann ein paar Ratschläge zu den Unterschieden zwischen Ducati und Honda geben», unterstrich Nakagami. «Das ist genau das, was Jack Miller [bei KTM] getan hat. Es macht Sinn, dass Honda anfängt darüber nachzudenken, nicht nur Honda-Fahrer und Honda-Ingenieure anzuhören. Das sind gute Neuigkeiten.»

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.