Miguel Oliveira: «Barcelona ist gut für Aprilia»

Gelingt Miguel Oliveira in Barcelona sein erster Podestplatz mit Aprilia?

Nachdem Miguel Oliveira in der bisherigen Saison häufig vom Pech verfolgt wurde ist der RNF-Aprilia-Neuzugang hochmotiviert, in Barcelona das Blatt zum Guten zu wenden.

Die erste Saisonhälfte verlief für das RNF Aprilia Team weitestgehend enttäuschend. Während Raúl Fernández in seiner zweiten MotoGP-Saison erneut hinter den Erwartungen zurückbleibt, zeigte Miguel Oliveira mit Platz 5 in Austin und Rang 4 in Silverstone sein Potenzial auf der RS-GP.

Jedoch liegt der Portugiese nach 20 Rennen nur auf WM-Rang 15. Grund hierfür waren vor allem mehrere unverschuldete Stürze und Verletzungen sowie technische Ausfälle wie zuletzt beim Großen Preis von Österreich. Denn nachdem Oliveira im Sprint bereits in der ersten Kurve aus dem Rennen gekegelt wurde, beendeten gelöste Wuchtgewichte am Vorderrad sein Rennen am Sonntag vorzeitig.

Der Aprilia-Pilot hofft daher auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf eine Kehrtwende. «Nach dem enttäuschenden Wochenende in Österreich möchte ich dem Team ein gutes Ergebnis liefern. Immer wenn wir die Chance hatten, unser Potenzial zu zeigen, haben wir das auch getan. Da der Catalunya-GP im Vorjahr für Aprilia sehr erfolgreich war, kann ich es kaum abwarten, wieder auf das Bike zu springen», erinnerte sich Oliveira an 2022, als Aleix Espargaró von der Pole-Position auf Podestkurs lag, bis ihn ein unglaubliches Missgeschick auf Platz 5 zurückwarf.

Für Oliveiras Teamkollegen Raúl Fernández gilt es, bei seinem Heim-GP in Montmeló um seinen Verbleib im MotoGP-Fahrerlager zu kämpfen. Denn bislang sammelte der Moto2-Vizeweltmeister von 2021 lediglich 14 WM-Zähler und liegt damit nur an 20.Stelle des Gesamtklassements. «In Österreich konnten wir unser Potenzial aufgrund eines technischen Problems leider nicht zeigen. Das will ich in Barcelona vor meinen Freunden ändern und hoffe auf ein starkes Ergebnis.»

Auch Teammanager Wilco Zeelenberg geht mit neuem Elan an die elfte Saisonstation: «Barcelona ist immer ein spezieller Ort, auf den wir uns sehr freuen. Das Interesse an diesem GP ist immens und das Streckenlayout gefällt den meisten Fahrern gut. Nach dem schwierigen Österreich-GP möchten wir endlich unser Potenzial entfalten und versuchen, in den Rennen konstanter und schneller zu sein.»

