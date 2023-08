Marco Bezzecchi: «Im Windschatten der Top-Jungs»

Marco Bezzecchi hat Respekt vor dem anspruchsvollen «Circuit de Barcelona-Catalunya», auf dem sich der Ducati-Fahrer des Mooney VR46 Teams den zweiten WM-Rang zurückerobern will.

Mit seinem dritten Platz beim Österreich-GP merzte Marco Bezzecchi seinen Silverstone-Sturz wieder aus und brachte sich zurück in den Titelkampf. Dort liegt der Italiener nach 20 Rennen mit 183 Zählern hinter Leader Pecco Bagnaia (251 Punkte) und Jorge Martin (189) auf WM-Rang 3.

Beim Barcelona-GP wird der Ducati-Fahrer des Mooney VR46 Teams versuchen, seinen Rückstand zu verringern. Dabei strebt «Bez» auf dem 4,66 km langen «Circuit de Barcelona-Catalunya» nach Wiedergutmachung, nachdem er im letzten Jahr per Sturz aus dem Rennen ausgeschieden war. «Ich mag die Strecke. Besonders der letzte Sektor ist sehr schnell und anspruchsvoll», schob der 24-Jährige voraus.

«Im Vorjahr war ich hier nicht gut, aber ich denke, dass wir ab Freitag eine ordentliche Balance finden werden. Unser Ziel ist es, im Windschatten der Top-Jungs zu bleiben und im Sonntagsrennen eine konstante Pace zu zeigen.» Bislang stand Bezzecchi in Barcelona nur 2018 in der Moto3 auf dem Podest.

Hingegen gelang seinem Teamkollegen Luca Marini in Spanien 2020 ein Moto2-Sieg. Mit seinem vierten Platz beim Österreich-GP schrammte der Italiener zudem nur knapp am Podest vorbei. «Ich mag die Strecke in Barcelona und bin dort auch immer gut unterwegs», begann Marini, der beim Barcelona-GP 2022 Sechster wurde.

«Wir werden weiterhin an den kleinen Details arbeiten und dabei einen Blick auf die Temperaturen haben, die am Wochenende recht hoch sein sollen. Unser Ziel ist es, den letzten Schritt nach vorne zu machen, um die Positionen zu erreichen, auf denen wir sein wollen», erklärte der WM-Sechste seine Ziele.

Auch in der Team-WM haben die beiden Italiener noch gute Chancen, denn aktuell liegt das Mooney VR46 Team nur elf Punkte hinter Prima Pramac Racing auf Rang 2.

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.