Raúl Fernández (Aprilia): Entschuldigung an Michelin

Raúl Fernández musste seine Aussagen zu seinen Problemen im Österreich-GP nachträglich korrigieren. In das nächste MotoGP-Rennwochenende auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» geht der RNF-Fahrer zuversichtlich.

Nach seiner Aufgabe im «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich», als Raúl Fernández seine RS-GP eine Runde vor Rennende in der RNF-Box abgestellt hatte, berichtete der Madrilene von massiven Problemen mit dem Hinterreifen. «Wir hatten Pech, wir hatten einen schlechten Reifen und der Grip-Level am Hinterrad lag bei null», schilderte Fernández unmittelbar nach dem Rennen in Spielberg.

In Montmeló stellte der 22-Jährige am Donnerstag dann allerdings klar: «Ich will mich bei Michelin entschuldigen, weil ich nach dem Rennen gesagt habe, dass wir ein Problem mit dem Reifen hatten. Es war aber kein Reifenproblem, sondern ein Motorradproblem.»

Dasselbe Problem wie sein Teamkollege Miguel Oliveira (starke Vibrationen wegen Ablösen der Wuchtgewichte) hatte Fernández nicht. «Nein, es war etwas anderes», entgegnete Raúl, auf die Details ging er aber nicht ein.

«Wir hatten ein technisches Problem am Motorrad, wir haben deshalb viel Leistung verloren und es war schwierig, das Rennen zu managen. Das Gute ist, dass sie wissen, was passiert ist. Sie haben für die Zukunft Lösungen und ich hoffe, wir können ein normales Wochenende absolvieren. Mit dem Wetter wird es aber wieder ein verrücktes Wochenende werden», befürchtet der Spanier mit Blick auf die Vorhersagen. Denn gerade am Samstag und Sonntag sind Regen und Gewitter in Montmeló nicht ausgeschlossen.

Grundsätzlich sei die RS-GP auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» aber konkurrenzfähig, ist der RNF-Aprilia-Pilot überzeugt. «Auf Strecken wie Montmeló, Silverstone und Misano ist unser Bike super-konkurrenzfähig. Auf Stop-and-Go-Strecken haben wir Probleme, das ist hier aber nicht der Fall. Ich glaube, dass es hier sehr gut funktionieren wird. Wir verfügen auch über sehr gute Daten aus dem Vorjahr.»

«Ich will ein gutes Wochenende zeigen. Wir haben jetzt gesehen, dass wir das Potenzial haben. Ich fange an, mich auf dem Motorrad wohl zu fühlen. Ich kann meinen normalen Fahrstil anwenden. Es geht nur noch darum, alles zusammenzufügen und ein normales Wochenende zu absolvieren, ohne Fehler», fasste Raúl Fernández zusammen.

