Enea Bastianini (Ducati/9.): Nach Q2-Einzug bestraft

Die Freude über den direkten Q2-Einzug wurde bei Enea Bastianini am Freitag durch einen Penalty gedämpft: Im MotoGP-Hauptrennen am Sonntag wird der Ducati-Werksfahrer um drei Plätze nach hinten versetzt.

Als Neunter löste Enea Bastianini am Freitag beim Catalunya-GP ein Q2-Ticket und stellte daraufhin fest: «Ich bin zufrieden. Was wir in Österreich gemacht haben, hat sich als ziemlich effektiv erwiesen. Wir haben einen kleinen Schritt gemacht, keinen großen, aber das hat gereicht, um ins Q2 zu kommen. Wir müssen noch verstehen, warum ich am Vormittag immer besser zurechtkomme als am Nachmittag, wenn die Temperaturen etwas höher liegen. Generell bin ich aber ziemlich glücklich.»

«Ich fahre lockerer und ich glaube, dass ich mich auf der Bremse am meisten verbessert habe. Das war ein bisschen das Hauptproblem, ist aber eigentlich eine Stärke dieses Motorrads», ergänzte der Ducati-Werksfahrer. «Ich will aber auch noch andere Stärken nutzen, die ich noch entdecken muss.»

© Gold & Goose Willkommen am Circuit de Catalunya © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Bagnaia und Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Circuit de Catalunya © Gold & Goose Training © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marco Bezzecchi Zurück Weiter

In der Schlussphase des Zeittrainings («Practice») am Freitagnachmittag ertappten die FIM MotoGP Stewards Bastianini in Kurve 1 allerdings beim Langsamfahren auf der Ideallinie. Weil der WM-Dritte des Vorjahres dabei aus Sicht der Regehüter Pol Espargaró gestört hat und dieses Vergehen in den letzten zehn Minuten der Session Auswirkungen auf den Q2-Einzug gehabt habe, bekam der Italiener einen 3-Place-Grid-Penalty für das nächste MotoGP-Rennen aufgebrummt.

Das bedeutet: In der Startaufstellung des GP-Hauptrennens am Sonntag wird die «Bestia» im Vergleich zum Qualifying-Ergebnis um drei Plätze nach hinten versetzt werden.

MotoGP-Ergebnisse Practice, Montmeló (1. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,686 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,362 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,375

4. Zarco, Ducati, + 0,571

5. Binder, KTM, + 0,660

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,863

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,864

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,935

9. Bastianini, Ducati, + 0,942

10. Martin, Ducati, + 1,007

11. Pol Espargaró, KTM, + 1,035

12. Miller, KTM, + 1,066

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,071

14. Oliveira, Aprilia, + 1,093

15. Marini, Ducati, + 1,121

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,205

17. Quartararo, Yamaha, + 1,420

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,469

19. Marc Márquez, Honda, + 1,563

20. Nakagami, Honda + 2,200

21. Lecuona, Honda, + 2,209

22. Mir, Honda, + 2,327

MotoGP-Ergebnisse FP1, Montmeló (1. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,809 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,264 sec

3. Martin, Ducati, + 0,464

4. Binder, KTM, + 1,050

5. Bagnaia, Ducati, + 1,091

6. Pol Espargaró, KTM, + 1,108

7. Oliveira, Aprilia, + 1,135

8. Morbidelli, Yamaha, + 1,195

9. Quartararo, Yamaha, + 1,202

10. Zarco, Ducati, + 1,208

11. Miller, KTM, + 1,335

12. Alex Márquez, Ducati, + 1,356

13. Bastianini, Ducati, + 1,374

14. Augusto Fernández, KTM, + 1,409

15. Di Giannantonio, Ducati, + 1,456

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,495

17. Mir, Honda, + 1,530

18. Marini, Ducati, + 1,592

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,595

20. Nakagami, Honda, + 1,597

21. Marc Márquez, Honda, + 1,639

22. Lecuona, Honda, + 2,116