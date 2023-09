Barcelona, Q1: Sturz von Quartararo – 2. Márquez

Zu Beginn des Qualifyings-1 in Barcelona tröpftelte es. Den Aufstieg ins Q2 der zwölf Besten schafften überraschend Miguel Oliveira (Aprilia) und Marc Márquez (Honda).

Die Ausgangslage für das Qualifying 1 beim Gran Premi de Catalunya auf dem 4,657 km langen Circuit de Barcelona-Catalunya (mit acht Rechtskurven und sechs Linkskurven) war spannend. Denn die beiden KTM-Reiter Pol Espargaró und Jack Miller hatten am Freitag den direkten Einzug ins Q2 mit den Plätzen 11 und 12 verpasst. Dahinter lauerten weitere Asse wie Raúl Fernández, Oliveira, Marini, Augusto Fernández und Quartararo sowie Marc Márquez. Aber nur die zwei schnellsten Fahrer würden den Aufstieg ins Q2 schaffen.

Prekär wurde die Situation, als nach dem dritten Training (FP2) erste Regentropfen fielen, Zarco, Bezzecchi und Oliveira waren in dieser Session in Kurve 5 gestürzt. Doch zu Beginn des Q1 kam die Sonne wieder heraus. Aber es wurden immer noch Regenflaggen gezeigt.

LCR-Honda-Pilot Iker Lecuona sicherte sich mit 1:40,848 min die erste Bestzeit, doch Aleix Espargaró hatte am Freitag schon 1:38,686 min vorgelegt, die Piste war also nicht völlig trocken. Fabio Quartararo meldete sich nachher mit 1:39,878 min an erster Position, ehe Marc Márquez mit 1:39,510 min auf Platz 1 vorrückte.

Dann fiel Fabio Quartararo im Kiesbett von Kurve 1 um, während sich Miguel Oliveira mit 1:39,510 min vor Morbidelli die Bestzeit sicherte. Es waren noch fünf der 15 Minuten zu fahren.

Repsol-Honda-Werkspilot Marc Márquez klemmte sich dann in den Windschatten von Jack Miller, der als einer der Favoriten für die ersten zwei Plätze galt. Márquez gelang eine Zeit von 1:39,070 min, sie brachte ihn auf Platz 2 hinter Oliveira (1:38,789 min). 3. Miller. 4. Pol Espargaró. 5. Raúl Fernández.

In den letzten Minuten hielt die Oliveira-Bestzeit allen Attacken stand. Und Marc Márquez schaffte dank dem Miller-Windschatten den Einzug ins Q2. Vorjahressieger Quartararo wird dagegen nur auf Startplatz 17 stehen.

Ergebnis MotoGP, Q1, Montmeló (2. September):

1. Oliveira, Aprilia, 1:38,789 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,281 sec

3. Miller, KTM, + 0,443

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,541

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,571

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,663

7. Quartararo, Yamaha, + 0,721

8. Marini, Ducati, + 0,784

9. Augusto Fernández, KTM, + 1,005

10. Mir, Honda, + 1,425

11. Nakagami, Honda, + 1,599

12. Lecuona, Honda, + 1,791

Ergebnis MotoGP, FP2, Montmeló (2. September):

1. Oliveira, Aprilia, 1:40,201 min

2. Zarco, Ducati, + 0,176 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,199

4. Viñales, Aprilia, + 0,278

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,279

6. Martin, Ducati, + 0,330

7. Marini, Ducati, + 0,457

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

9. Quartararo, Yamaha, + 0,543

10. Miller, KTM, + 0,571

11. Bagnaia, Ducati, + 0,584

12. Pol Espargaró, KTM, + 0,614

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,667

14. Binder, KTM, + 0,789

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,904

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,973

17. Bastianini, Ducati, + 1,115

18. Marc Márquez, Honda, + 1,168

19. Nakagami, Honda, + 1,187

20. Mir, Honda, + 1,553

21. Lecuona, Honda, + 1,720

22. Bezzecchi, Ducati, + 1,970