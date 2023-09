Catalunya-GP: Der gesamte Renntag im TV und Stream

Auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» von Montmeló nordöstlich von Barcelona steht der elfte Renntag der Saison 2023 an: Wann, wo und wie MotoGP-Fans auch von zu Hause aus live dabei sind.

Im Sprint am Samstag lautete das Duell Pecco Bagnaia gegen die Aprilia-Asse – mit dem besseren Ende für Lokalmatador Aleix Espargaró. Gelingt dem Routinier bei seinem Heimspiel auch der erste GP-Sieg für den Hersteller aus Noale auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya»? Bagnaia wartet seinerseits noch auf den ersten Montmeló-Sieg seiner Karriere, Ducati war in Katalonien zuletzt 2018 durch Jorge Lorenzo siegreich.

ServusTV zeigt in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Sonntag wie gewohnt die drei GP-Rennen live – flankiert von Vorberichten, Analysen und Interviews.

Dass gleichzeitig die Formel 1 in Monza im Einsatz ist, hat für die österreichischen GP-Fans keinen Einfluss auf das TV-Programm, da die Königsklasse auf vier Rädern an diesem Wochenende auf ORF zu sehen ist.

Eine TV-Alternative zum österreichischen Privatsender gibt es nur in der Schweiz: SRF info überträgt heute das MotoGP-Hauptrennen live.

Das volle Streaming-Angebot

Auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On gibt es nicht nur das ServusTV-Programm in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action von Freitag an (alle Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen.

Unmittelbar nach jeder Übertragung stehen zudem alle Qualifyings und Rennen als Video zum Nachsehen bereit (aus rechtlichen Gründen ebenfalls nur in Österreich).

Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – das gilt bei den Rennen aller Klassen.

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Das Abo für die gesamte Saison kostet üblicherweise 139,99 Euro. Für 148,99 Euro ist auch das Live-Timing enthalten.

Tipp: Weil die Hälfte der Saison mittlerweile absolviert ist, gewährt der WM-Promoter auf das Videopass-Paket für die laufende Saison nun 50 Prozent Rabatt.

Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich außerdem alle GP-Rennen seit 1992.

TV-Programm Catalunya-GP 2023: