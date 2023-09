Fabio Quartararo: «Set-up-Kopie auch in Misano» 06.09.2023 - 13:41 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Geht es in Misano für Fabio Quartararo weiter bergauf?

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo nutzte beim Catalunya-GP ein Set-up seiner M1, das ihm auch in Misano helfen soll. «Daran werden wir sehen, ob wir in die richtige Richtung arbeiten», so der Franzose.