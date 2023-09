Marco Bezzecchi: Linke Hand vor Heim-GP angeschlagen

VR46-Ducati-Ass Marco Bezzecchi verletzte sich beim Startcrash von Barcelona zwar nicht schwerwiegend, vor seinem Heimspiel in Misano sind aber viele Physiotherapie-Sitzungen nötig.

Mit einem Verband an seiner linken Hand zeigte sich Marco Bezzecchi am Donnerstag in Misano. Über Schmerzen hatte er schon am Sonntag unmittelbar nach dem Crash in der Startkurve des Catalunya-GP geklagt, besonders am linken Daumen.

«Mit dem Adrenalin konnte ich aber trotzdem fahren. Es war dann nicht das beste Rennen, weil ich den richtigen Vorderreifen nicht mehr zur Verfügung hatte und dazu Schmerzen hatte, auch am Rücken und am rechten Bein. Zu Hause habe ich entschieden, es checken zu lassen, und zum Glück ist es nichts Schwerwiegendes, es war einfach der harte Aufprall», gab der WM-Dritte Entwarnung.

«Die Muskeln in meiner Hand sind aber verhärtet, es ist schwierig für mich, den Lenker richtig fest zu umklammern», räumte «Bez» ein. Gleichzeitig betonte er: «Es wird aber Tag für Tag besser und wir machen zwei oder drei Physiotherapie-Sitzungen pro Tag, um die Situation zu verbessern. Ich muss sagen, ich habe heute im Vergleich zu gestern einen guten Schritt gespürt und bin im Hinblick auf morgen positiv gestimmt», ergänzte der Ducati-Pilot aus dem Mooney VR46 Racing Team mit Blick auf die ersten Trainings-Sessions am Freitag.

Der 4,226 km lange «Misano World Circuit Marco Simoncelli» mit seinen zehn Rechts- und sechs Linkskurven ist für Bezzecchi eine echte Heimstrecke. Deshalb weiß er auch: «Mit Sicherheit wird es hart. Denn auch wenn du okay bist, ist es eine körperlich anspruchsvolle Strecke. Ich fühle mich abgesehen von der Hand aber insgesamt gut. Ich bin also bereit zu kämpfen.»

«Ich hoffe, dass es im Rennen kein Problem sein wird», ergänzte der zweifache Saisonsieger. «Die Konzentration und das Adrenalin im Rennen sind aber immer ein natürliches Schmerzmittel. Wenn es nötig sein sollte, werde ich auch ein echtes Schmerzmittel einnehmen, aber ich hoffe, dass es mir besser gehen wird.»

Dazu kommt die Unterstützung der Fans für den 24-Jährigen aus Rimini. «Ja, mehr Heim-GP geht nicht, ich wohne praktisch nebenan. Das wird sicherlich noch ein zusätzlicher Boost sein.»

Bezzecchi wurde zuletzt im Sprint von Spielberg und im Hauptrennen von Montmeló gleich zweimal unverschuldet in einen Startcrash verwickelt. Deshalb nimmt er sich taktisch für die erste Kurve ab sofort vor: «Ich werde mich weiter innen platzieren und versuchen, nicht von einem anderen Bike abgeräumt zu werden.»

Generell liege es aber an den Fahrern, solche Unfälle künftig zu verhindern. «Das Problem ist, dass es manchmal einfach nicht möglich ist, sechs Fahrer zu überholen. Das heißt entweder, dass alle sechs Fahrer schlafen oder du etwas zu viel versuchst», machte Bez deutlich. «Es liegt an uns als Fahrer, zwar verrückt zu sein, aber auf eine gute Weise.»

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.