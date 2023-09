Viñales (Aprilia/6.): Chattering am Hinterrad

Als bester Aprilia-Pilot beendete Maverick Viñales auf Platz 6 das Sprintrennen – und berichtete von einem mühsamen Rennen mit einem instabilen Motorrad mit Hinterrad-Chattering.

Nachdem er im Qualifying als viertschnellster Fahrer noch voll dabei war, erlebte Viñales im Sprintrennen eine böse Überraschung: Mit dem weichen Hinterreifen trat am Heck Chattering auf, ein Stempeln des Hinterrads, das zu Gripverlust führt, dazu berichtete der Spanier von einem instabilen Fahrverhalten. «Das Motorrad war nicht schnell genug, um mit der Spitze mitzuhalten», stellt der Aprilia-Werksfahrer ernüchtert fest. «Unter diesen Umständen müssen wir mit den vier WM-Punkten aus dem Sprintrennen zufrieden sein.»

«Absolut eigenartig, dass ich dieses Chattering in den Freitrainings nicht hatte, erst im Qualifying trat es erstmals vereinzelt auf», schildert Viñales eine üble Laune der Motorradtechnik. «Nun müssen wir die Daten auswerten, der Sache auf den Grund gehen und den Fehler beheben.»

Generell sieht er die Ducati auf der Piste von Misano im Vorteil: «Die Piste hier hat guten Grip, und auf solchen Pisten haben wir mehr Probleme als die anderen. Speziell in den Quali-Sessions können die Ducatis den guten Grip viel besser in tiefe Rundenzeiten umsetzen. Wir müssen ergründen, warum das so ist.»

Fürs Hauptrennen vom Sonntag bleibt Viñales optimistisch: «Das Hauptrennen ist eine komplett andere Geschichte als der Sprint. Im Sprint kannst du voll angreifen ohne dich um Reifenverschleiss und Benzinverbrauch zu kümmern. Das geht in einem Rennen über die volle Dstanz nicht.»

«Ich lasse mich nun nicht verrückt machen. Im Hauptrennen werde ich den Medium-Hinterreifen fahren, mein Lieblingsreifen für die Aprilia. Damit werden wir das Chattering-Problem nicht haben, und das Motorrad liegt damit auch stabiler», freut sich Viñales. «Da ich selbst mit den ganzen Problemen im Sprint 1:31er Zeiten fahren konnte, bin ich sicher, dass ich im Hauptrennen mit den schnellsten Fahrern mithalten und um den Sieg kämpfen kann.»

Auf als er seine manchmal mittelprächtigen Starts angesprochen, hat Viñales eine Antwort parat: «Wenn ich um den Sieg kämpfen will, muss ich einen guten Start hinlegen, was mir in der Vergangenheit nicht immer gelang, doch wir haben die Regelelektronik verbessert, um diesen Schwachpunkt zu beseitigen. Das Renntempo von Jorge Martin oder Marco Bezzecchi werde ich mitgehen können.»