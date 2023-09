Maverick Viñales (2./Aprilia) euphorisch: «Eine Ehre»

Maverick Vinales möchte in Misano in die erste Startreihe

Die Freude und Euphorie war Maverick Viñales nach dem Freitag mit Rang 2 in Misano klar anzumerken, doch gleichzeitig weiß der Aprilia-Werkspilot, dass es erst am Samstag und Sonntag um Punkte in der MotoGP-Klasse geht.

Nach dem erfolgreichen Wochenende für Aprilia in Barcelona, begann der Misano-GP für die Marke aus Noale mit gemischten Gefühlen. Während Aleix Espargaró am Freitagnachmittag mit seiner Aprilia stürzte, konnte sich Maverick Viñales den zweiten Rang in der MotoGP-Zeitenliste sichern – zu Marco Bezzecchi (Ducati) an der Spitze fehlten nur 0,126 Sekunden.

Zu seiner starken Leistung auf dem 4,226 km langen Kurs, der im Uhrzeigersinn befahren wird, hatte Viñales im Anschluss einiges zu sagen. «Es ist sehr wichtig, dass wir auf jeder Strecke, bei allen Bedingungen und in allen freien Trainings schnell sind. Ich fühle mich bei jedem Versuch besser mit dem Motorrad und das Team versteht immer mehr, was ich benötige, um schnell zu sein», betonte der 28-Jährige im Interview. «Meine größte Verbesserung ist, dass ich viel präziser unterwegs bin als zuvor. Die Linien und die Art, wie ich das Bike fahre, sind nun perfekter.»

«Ducati ist in Misano sehr stark, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gut abschneiden können», fügte der WM-Achte hinzu. «Bezzecchi und einige andere Ducati-Piloten hatten am Freitag einen starken Rhythmus, aber ich möchte vorne mitkämpfen. Das ist mein Ziel bei jedem Rennen, dabei spielt es keine Rolle, ob du Vierter, Dritter oder Zweiter wirst, Hauptsache wir sind vorne.»

Nach dem Doppelerfolg in Barcelona am vergangenen Sonntag, als Espargaró vor Viñales den GP gewann, war die Vorfreude auf Misano nicht so groß, denn für die RS-GP ist die Strecke an der Adria eigentlich nicht die beste. «Die Gruppe, das Team arbeitet großartig, ich bin dort einbezogen. Es kommt nicht auf die Strecke an, Misano ist auf dem Papier sicher nicht die beste Piste für uns. Doch wenn du das Gefühl hast, kannst du stark sein. In den letzten sechs oder sieben Rennen hatten wir dieses Gefühl, dabei konnte ich mich stark verbessern», schilderte der 25-fache GP-Sieger die Situation. «Ich möchte betonen, es ist einer der besten Freitage, die wir je hatten. Doch wir müssen ruhig bleiben und am Samstag alles geben, um in die erste Reihe zu kommen.»

Die Strecke in Katalonien hatte kaum Grip zu bieten, in Misano ist es an diesem Wochenende anders. Ist das ein Vorteil? «Es ist eine Ehre, auf eine Strecke zurückzukehren, die viel Grip bietet. Es macht mehr Spaß, auf so einer Strecke unterwegs zu sein, aber es bringt die Rundenzeiten auch enger zusammen», weiß der Spanier. «Ich habe es aber sehr genossen, denn ich kann das Motorrad deutlich besser bewegen und es kommt meinem Fahrstil entgegen. Misano hat von Jahr zu Jahr mehr Haftung, das finde ich komisch, wirklich verrückt.»

MotoGP-Ergebnisse Misano, Zeittraining (8. September):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:30,842 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,126 sec

3. Pedrosa, KTM, + 0,255

4. Martin, Ducati, + 0,331

5. Marini, Ducati, + 0,341

6. Marc Márquez, Honda, + 0,371

7. Bagnaia, Ducati, + 0,374

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,401

9. Binder, KTM, + 0,410

10. Raul Fernández, Aprilia, + 0,690

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,714

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,773

13. Quartararo, Yamaha, + 0,798

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,864

15. Bradl, Honda, + 0,869

16. Pirro, Ducati, + 0,897

17. Miller, KTM, + 0,935

18. Zarco, Ducati, + 0,939

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,975

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Mir, Honda, + 1,295

22. Oliveira, Aprilia, + 1,508

23. Augusto Fernández, KTM, + 1,767

24. Takumi Takahashi, Honda, + 5,040

MotoGP-Ergebnisse FP1, Misano (8. September):

1. Pirro, Ducati, 1:31,909 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Martin, Ducati, + 0,157

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,181

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,318

6. Pedrosa, KTM, + 0,341

7. Viñales, Aprilia, + 0,366

8. Zarco, Ducati, + 0,392

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,440

11. Binder, KTM, + 0,481

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,486

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,495

14. Miller, KTM, + 0,600

15. Quartararo, Yamaha, + 0,601

16. Bradl, Honda, + 0,629

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,645

18. Oliveira, Aprilia, + 0,650

19. Nakagami, Honda, + 0,662

20. Bagnaia, Ducati, + 0,690

21. Marc Márquez, Honda, + 0,765

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,291

23. Mir, Honda, + 1,319

24. Takumi Takahashi, Honda, + 5,985