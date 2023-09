Sturzserie von Pol Espargaró: «Wie in der Schule»

GASGAS-Tech3-Pilot Pol Espargaró landete am verlängerten MotoGP-Wochenende in Misano insgesamt sechs Mal im Kiesbett. Sein Crash am Montag-Test war auf Bremsprobleme zurückzuführen.

Ganze fünf Stürze fabrizierte der zu Beginn der Saison schwer verletzte Pol Espargaró beim «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini», den anschließenden Testtag beendete er am Montag nach dem total sechsten Crash des langen Misano-Wochenendes.

«Noch ein Sturz – und noch dazu ein heftiger», gestand der 32-Jährige, der dabei glücklicherweise mit Schürfwunden glimpflich davonkam. «Wir haben gute Veränderungen am Set-up vorgenommen, ich fühlte mich ziemlich gut damit. Ich bin dann ziemlich schnell durch Kurve 11, das Motorrad hat sich heftig geschüttelt und die Bremssättel wurden komplett auseinander gedrückt – und als ich in die Kurven 12 und 13 gekommen bin, habe ich vier Mal versucht, die Bremse zu betätigen, aber ich habe ins Leere gegriffen. Ich musste also abspringen, weil die Geschwindigkeit ziemlich hoch war und ich keinen Platz mehr hatte, das Motorrad abzubremsen», schilderte Pol.

Es sei aber nichts Außergewöhnliches gewesen. «Das ist eine Sache, die recht häufig vorkommt», erklärte der Katalane. «Brembo hat in der Vergangenheit schon Verbesserungen vorgenommen, manchmal gibt es aber noch immer Probleme.»

Auf Nachfrage ging Espargaró näher ins Detail: «Vor allem zu Beginn meiner Zeit bei KTM war das Motorrad noch nicht gut und hat sich ziemlich stark bewegt. Wir hatten daher viel mehr als die anderen mit diesem Schütteln und den geöffneten Bremssätteln Probleme. Brembo hat daran gearbeitet und ein Update gebracht, das funktioniert – aber manchmal nicht gut genug, wie sich am Montag gezeigt hat. Sie müssen weiter arbeiten, weil es manchmal noch Probleme gibt. Dazu kommt, dass wir immer schneller werden und immer mehr Technologien am Motorrad haben, um noch schneller zu fahren. Deshalb müssen alle Beteiligten einen Schritt machen.»

Generell führt der GASGAS-Tech3-Pilot seine Sturzserie auf die fehlende Praxis nach der mehr als dreimonatigen Verletzungspause zurück. «Mir fehlen die Runden, vor allem Runden, in denen ich pushe», gab er zu bedenken. «Wenn ich mit diesem neuen Motorrad auf Zeitenjagd gehe, sehe ich mich mit viele neuen Problemen konfrontiert. Es erinnert mich ein bisschen an die Schulzeit. Ich habe ein paar Schultage verpasst, weil ich für ein Rennen unterwegs war, und dann bin ich zurückgekommen und habe in Mathe nichts mehr verstanden, weil ich einen Schritt ausgelassen hatte. Jetzt passiert genau dasselbe. Jedes Mal, wenn ich pushen will, kommt ein Schritt, den ich nicht verstehe – vor allem beim Lösen der Bremse, wenn es um den Kurvenspeed geht und man Druck auf den Vorderreifen ausübt.»

«Es ist aber Lernsache», ergänzte Pol Espargaró. «Jedes Mal, wenn ich über die Front stürze, lerne ich etwas mehr. Die sechs Stürze, die ich an diesem Wochenende gesammelt habe, hatten die anderen Jungs vielleicht in den ersten Rennen. Die fehlen mir. Es ist nie gut zu stürzen, aber um Dinge zu verstehen, ist es auch wichtig.»

Montag-Test Misano, kombinierte Zeiten (11. September):

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18. Bradl, Honda, + 1,544

MotoGP-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33,421 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

– Pol Espargaró, KTM, 12 Runden zurück

– Mir, Honda, 17 Runden zurück

– Miller, KTM, 18 Runden zurück

– Pirro, Ducati, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 283 Punkte. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 416 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 394 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.