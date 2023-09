Reifendruck-Vergehen: Bisher zwei Fahrer verwarnt

KTM-Wildcard-Fahrer Dani Pedrosa wurde in Misano zum zweiten MotoGP-Piloten, der ein «Official Warning» von den FIM MotoGP Stewards erhielt, weil sein Luftdruck im Vorderreifen nicht den neuen Vorschriften entsprach.

In der MotoGP-Saison 2023 werden die Reifendrücke in den Vorderreifen erstmals mit Einheits-Sensoren von LDL überwacht. Seit dem Silverstone-GP (6. August) gilt ein Strafenkatalog, wenn das von Michelin vorgeschriebene Mindestlimit für den Reifendruck unterschritten wird.

Der Zielwert für den Vorderreifen, der bei 1,88 bar angesetzt wurde (aber je nach Strecke leicht variieren kann), muss im Sprint (bei 15 oder weniger Runden) über 30 Prozent der Zeit eingehalten werden und im Grand Prix (bei mehr als 15 Runden) über 50 Prozent.

Weil das System neu ist und während einer laufenden Saison eingeführt wurden, droht bis auf Weiteres keine Disqualifikation. Stattdessen einigten sich die FIM MotoGP Stewards auf ein gestaffeltes Strafmaß in Form von Zeitstrafen, die nach dem Rennen addiert werden:

1. Vergehen: Verwarnung

2. Vergehen: 3-Sekunden-Strafe

3. Vergehen: 6-Sekunden-Strafe

4. Vergehen: 12-Sekunden-Strafe

Nach dem Catalunya-GP wurde erstmals ein Verstoß gegen den Artikel 2.4.4.9 der FIM Grand Prix World Championship Regulations notiert, als der Reifendruck von Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales im MotoGP-Rennen am 3. September unter den empfohlenen Parametern des Reifenlieferanten lag.

In Misano wurde am vergangenen Sonntag dann Wildcard-Sensation Dani Pedrosa (Red Bull-KTM) auffällig. Weil es sich jeweils um das erste Vergehen handelte, wurde in beiden Fällen nur eine offizielle Verwarnung ausgesprochen.

Während Viñales beim nächsten Verstoß eine Zeitstrafe droht, besteht bei Pedrosa kein Grund zur Sorge, weil er in dieser Saison keine GP-Teilnahme mehr plant.

«Dani musste mit Sicherheit mit einem etwas niedrigeren Druck losfahren, weil er nicht in der ersten Startreihe war. Also ist sein Team mit Sicherheit davon ausgegangen, dass er mitten in einer Gruppe fahren würde», analysierte VR46-Ass Marco Bezzecchi. «Du kannst ein Rennen aber nicht vorhersagen. Als er auf Platz 4 freie Fahrt hatte, hat er frische Luft auf den Reifen bekommen und deshalb war der Druck niedriger. Das kann man aber eben nur schwer voraussagen. Ich glaube aber nicht, dass er deshalb so schnell war. Dani ist ein fantastischer Fahrer. Diese Regel ist einfach schwierig zu verstehen.»

Pecco Bagnaia ging noch einen Schritt weiter: «In Danis Situation hätte ich dasselbe gemacht. Es war seine Gelegenheit – und aus meiner Sicht eine gute Strategie.»

Dass der Weltmeister kein Befürworter der neuen Reifendruck-Regeln ist, machte er bereits mehrfach deutlich: «Sie haben eine Vorschrift im Namen der Sicherheit gemacht, die unseren Sport aber nicht sicherer macht. Ich bin damit nicht einverstanden und werde es auch nie sein», bekräftigte er in Misano.

Denn es werde zum Problem, wenn der Luftdruck im Vorderreifen hinter einem anderen Fahrer zu sehr ansteige, betonte auch sein Ducati-Markenkollge Jorge Martin. «Es ist nicht schön, weil du nicht überholen kannst. Das ist nicht gut für die Show und auch etwas riskant. Es ist kompliziert», seufzte der Pole-Setter und Misano-GP-Sieger. «Ich bin mit einem etwas höheren Reifendruck losgefahren, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich führen würde. In dem Fall musst du etwas höher gehen. Aber klar, wenn du davon ausgehst, dass du hinter einem Fahrer sein wirst, musst du wirklich tief ansetzen.»

MotoGP-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33,421 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

– Pol Espargaró, KTM, 12 Runden zurück

– Mir, Honda, 17 Runden zurück

– Miller, KTM, 18 Runden zurück

– Pirro, Ducati, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 283 Punkte. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 416 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 394 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.