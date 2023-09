Marco Bezzecchi vor Indien-GP: «Fühle mich besser»

VR46-Ducati-Ass Marco Bezzecchi berichtet von Fortschritten nach seiner Handverletzung und freut sich auf den unbekannten Buddh International Circuit, Schauplatz des ersten Indien-GP der MotoGP-Geschichte.

Marco Bezzecchi hatte sich beim Startcrash in Barcelona den linken Daumen verstaucht. Die Nachwirkungen machten dem Mooney-VR46-Schützling in Misano zu schaffen, trotzdem eroberte er vor Heimpublikum im Sprint und über die volle GP-Distanz zwei zweite Plätze. Den anschließenden Montag-Test ließ «Bez» allerdings aus.

Vor dem Indien-GP, dem Auftakt in eine insgesamt sieben Stationen umfassende Asien-Tournee, versicherte der WM-Dritte nun: «Ich habe diese Tage genutzt, um mich bestmöglich von der Verletzung an der Hand zu erholen. Ich fühle mich besser und bin motiviert», unterstrich er.

«Misano war ein großartiges Wochenende, wir waren sehr solide und sind in beiden Rennen auf das Podest gefahren», blickte der 24-jährige Italiener noch einmal auf sein Heimspiel zurück. Der volle Fokus gilt nun aber der MotoGP-Premiere des Buddh International Circuits. «Indien wird für alle eine Premiere, es wird viel zu tun und zu verstehen geben – vom Layout und dem Zustand es Asphalts bis hin zur Reifenwahl und den Temperaturen. Wir werden hart arbeiten, um auf Anhieb gut loszulegen.»

Den MotoGP-Piloten war zuletzt in Misano einmal mehr versichert worden, dass die für sie unbekannte Rennstrecke in Greater Noida in der Nähe von Delhi, die ursprünglich von Herman Tilke für die Formel 1 konzipiert worden war, entschärft wurde und alle nötigen Voraussetzungen für einen Motorrad Grand Prix erfüllen würde.

«In der Safety Commission haben wir ein bisschen darüber geredet und uns ein paar Videos der Strecke angeschaut, auch im Hinblick auf die Sicherheitsstandards», berichtete Bez. «Die Piste scheint sehr schön zu sein. Natürlich mussten noch einige Arbeiten erledigt werden, ich bin aber neugierig. Es ist immer schön, auf eine neue Strecke zu kommen. Einfach wird es nicht, wir sitzen aber alle im selben Boot. Wir werden also alle unser Maximum geben. Ich werde wie immer alles geben und hoffe, dass ich Spaß habe und ein schönes Rennen zeigen werde.»

Bekannt ist: Die aktuelle Streckenläge des BIC (Buddh International Circuit) erstreckt sich über 5,010 km, die längte Gerade ist 1220 m lang. Die Kursführung wird als schnell und flüssig beschrieben, mit acht Rechts- und fünf Linkskurven.

Um sich besser auf die für alle neue Strecke einstellen zu können, bekommen am Freitag alle Klassen mehr Trainingsminuten. So wird das FP1 der MotoGP und das über den direkten Q2-Einzug entscheidende Zeittraining jeweils 70 Minuten lang sein (zum kompletten Zeitplan). Vorausgesetzt natürlich, dass alle Teammitglieder und Fahrer trotz der Visa-Probleme noch mit genügend Vorlauf in Indien ankommen.

