Pecco Bagnaia: «Körperlich fühle ich mich besser»

Das Ducati-Lenovo-Werksteam startet beim ersten Indien-GP der MotoGP-WM auf dem Buddh International Circuit mit Pecco Bagnaia und Michele Pirro als Ersatz für den verletzten Enea Bastianini in die intensive Asien-Tour.

Francesco «Pecco» Bagnaia war nach seinem Horror-Unfall beim Catalunya-GP am 3. September eine Woche später in Misano noch sichtlich angeschlagen. Trotz Schmerzen am Steißbein und einem großen Hämatom am rechten Knie erkämpfte sich der 26-jährige Italiener bei seinem Heimspiel aber zwei dritte Plätze und hielt damit immerhin 36 Punkte Vorsprung auf seinen Pramac-Markenkollegen Jorge Martin.

Auf den anschließenden Montag-Test in Misano verzichtete der Ducati-Werksfahrer. «Nach dem Rennen in Misano habe ich mich ausgeruht, ich habe aber auch viel daran gearbeitet, im Hinblick auf die anstehenden GP in Indien und Japan wieder bestmöglich in Form zu sein. Körperlich fühle ich mich auch besser», versicherte der WM-Leader nun vor dem ersten Indien-GP der Geschichte.

«Indien ist für alle eine Unbekannte. Wir werden wie immer arbeiten, um zu versuchen, für den Sprint und das GP-Rennen am Sonntag bereit zu sein», ergänzte der Weltmeister. «Jetzt beginnt eine sehr intensive und wichtige Zeit, es wird daher entscheidend sein, die Konzentration zu halten und Fehler zu vermeiden.»

Die Ducati-Lenovo-Mannschaft ist bereits komplett in Delhi eingetroffen, nur Enea Bastianini musste verletzungsbedingt zu Hause bleiben. Der letztjährige WM-Dritte, der nach dem Startcrash von Barcelona am linken Fuß und an der linken Hand operiert worden ist, wird in Indien und in Japan von Michele Pirro ersetzt.

Der Ducati-Testfahrer erlitt zwar bei seinem Wildcard-Einsatz in Misano beim Sturz mit Jack Miller Prellungen am linken Knöchel, insgesamt war sein Gefühl aber gut. «Ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können», betonte der 37-Jährige. «Ich freue mich darauf, zwei weitere MotoGP-Events zu bestreiten, auch wenn es mir natürlich für Enea leidtut. Seine Saison erweist sich wirklich als kompliziert, ich hoffe, dass er bald zurückkehren kann.»

Mit Blick auf die für alle neue GP-Strecke von Buddh (rund 5 km lang mit acht Rechts- und fünf Linkskurven) ergänzte Pirro: «Wir fahren auf einer neuen Strecke, es wird also für alle eine Überraschung sein. Erst am Freitag werden wir die Eigenschaften dieser Piste wirklich erkunden. Ich bleibe in jedem Fall entspannt. Ich werde einfach mein Bestes geben. Wie immer wird es mir eine Ehre sein, die Box mit dem Weltmeister zu teilen.»

Montag-Test Misano, kombinierte Zeiten (11. September):

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18. Bradl, Honda, + 1,544

MotoGP-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33,421 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

– Pol Espargaró, KTM, 12 Runden zurück

– Mir, Honda, 17 Runden zurück

– Miller, KTM, 18 Runden zurück

– Pirro, Ducati, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 283 Punkte. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 416 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 394 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.