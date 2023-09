Johann Zarco: «Sportliche Mentalität von Gigi»

Auf die Honda-Piloten achte Johann Zarco noch nicht besonders, hielt er am Donnerstag vor dem Indien-GP fest. Sehr wohl genauer unter die Lupe nahm der Pramac-Ducati-Pilot aber das Layout des Buddh International Circuit.

«Dreieinhalb Stunden Zeitdifferenz sind gut. Es ist nicht zu schwer, damit klarzukommen. Wenn man dagegen direkt nach Japan fliegt, wird es mit sieben Stunden schwierig mit dem Jetlag. Was die Hitze anbelangt, denkt man immer, dass man darauf vorbereitet wäre, aber am Ende ist die Hitze immer wieder ein Schock», schilderte Johann Zarco seine ersten Eindrücke beim Indien-GP, der für den MotoGP-Tross den Auftakt in eine insgesamt sieben Stationen umfassende Asien-Tournee bildet.

Bis zu 35 Grad und 65 Prozent Luftfeuchtigkeit wurden am Donnerstag vermeldet, am frühen Nachmittag sorgte dann in Greater Noida unweit von Delhi ein Regenschauer für etwas Erfrischung.

Erstmals überhaupt ist die Motorrad-WM an diesem Wochenende auf dem Buddh International Circuit zu Gast. Der 33-jährige Franzose erkundete die für alle neue Strecke bereits zu Fuß und auf dem Rennrad. «Die Strecke sieht interessant aus», berichtete der Pramac-Ducati-Pilot am Donnerstag. «Ich bin gespannt auf das Gefühl morgen. Der Grip wird vielleicht nicht fantastisch sein, das ist normal, wir werden erst einmal etwas Gummiabrieb auf die Piste bringen müssen. Dann kann ich vielleicht im Vorteil sein. Wenn die Strecke nicht so viel Grip bietet, fühle ich mich normalerweise weniger schlecht als die anderen. Ich hätte gerne den Vorteil hier.»

Woran das genau liegt, sei schwer zu sagen. Zarco vermutet aber: «Ich scheine das Motorrad weniger in voller Schräglage zu nutzen. Ich nutze den ‚edge grip‘ gerne, um schnell einzulenken, dann richte ich das Motorrad auf und beschleunige. Es gibt aber heutzutage einen Bereich, in dem man auf Strecken mit hohem Grip-Level diesen ‚edge grip‘, also die Seitenhaftung, nutzen muss. Ich mache das ein bisschen weniger.»

Seine zukünftigen Honda-Markenkollege beobachtet Zarco noch nicht, versicherte er. «Nein, dafür warte ich auf den Dienstag in Valencia. Das reicht», entgegnete er entschieden. «Ich war glücklich, dass ich beim Montag-Test in Misano Dinge an der Ducati testen konnte. Es war wirklich eine gute, sportliche Mentalität von Gigi [Dall’Igna], weiter daran zu arbeiten. Natürlich waren die anderen Ducati-Piloten verletzt, es hat mich aber sehr gefreut, [in die Testarbeit] involviert zu werden. Mein Feedback ist immer wichtig für sie. Das nächste Jahr mit Honda wird dann sehr interessant werden – mit all dem Feedback, das ich geben kann.»

Zurück zum Layout des Buddh International Circuits, kurz BIC, mit einer mehr als einen Kilometer langen Gegengeraden: «Es sieht interessant aus. Die lange Gerade ist wirklich beeindruckend. Wir reden viel über die Auslaufzone am Ende dieser langen Geraden, die klarerweise etwas besser und weiter sein könnte. Wenn du wirklich ein Problem mit der Bremse hast und wenn du im Regen den Vorderreifen blockierst, kann es ein Problem werden. Wenn man aber auf diese Weise denken würde, dann haben wir auch in Europa oder auch in Texas viele andere Strecken, die am Limit sein können. Man kann nicht meinen, dass es hier gefährlicher wäre», betonte der zweifache Moto2-Weltmeister.

«Nach all dem, worüber wir im Vorfeld nachgedacht haben, scheint es viel besser zu sein, als wir erwartet hatten», lautete Zarcos erstes Fazit zum Buddh International Circuit. «Ich freue mich darauf, eine neue Strecke zu entdecken.»

Überholmöglichkeiten sieht der Ducati-Routinier auch ausreichend. «Ja, ich glaube, es gibt Stellen, an denen man ein Manöver versuchen kann», bestätigte er. «Ich bin nur ein wenig besorgt, dass die Fahrbahn neben der Ideallinie im Vergleich ein bisschen schmutzig sein wird. Je mehr wir fahren werden, umso besser wird es mit dem Reifenabrieb auf der Strecke werden, aber vielleicht wird die Linie nur ein oder zwei Meter breit sein. Das macht es ein bisschen knifflig im Vergleich zu anderen Layouts.»

