Indien FP1: Bez vor Marc Márquez, Yamaha-Probleme

Die erste Kontaktaufnahme der MotoGP-Piloten mit dem Buddh International Circuit in Greater Noida nahe Delhi verlief für einige holprig. Die Bestzeit fuhr Marco Bezzecchi (Ducati) aus dem Mooney VR46 Racing Team.

Das erste MotoGP-Training auf dem 5,010 km langen Buddh International Circuit mit seinen acht Rechts- und fünf Linkskurven begann um 11.15 Uhr Ortszeit (7.45 Uhr in Mitteleuropa) bei bereits 33 Grad Luft- und 46 Grad Asphalttemperatur. Gleich zu Beginn der auf 70 Minuten verlängerten FP1-Session rutschte Michele Pirro in Kurve 5 aus. Der Ducati-Testfahrer ersetzt in Indien und in Japan in der kommenden Woche Enea Bastianini.

Ebenfalls als Ersatzmann dabei ist zum Auftakt in die Asien-Tournee Stefan Bradl. Der Bayer steuert statt Alex Rins die LCR-Honda im besonderen Castrol-Look.

In den ersten Minuten tasteten sich die MotoGP-Piloten an die Bremspunkte und die Ideallinie heran und gingen dabei regelmäßig weit. Als besonders knifflig erwies sich die Bremszone vor Kurve 1, in der reihenweise Fahrer einen unfreiwilligen Ausritt unternahmen – meist harmlos. Brad Binder konnte seine KTM nach Start-Ziel ebenfalls nicht ausreichend abbremsen und stürzte im Kiesbett der ersten Kurve.

Einen heftigeren Abflug erlebte an selber Stelle Takaaki Nakagami zur Halbzeit der Session: Seine LCR-Honda überschlug sich im Kiesbett und wurde übel zugerichtet, der Japaner selbst wirkte zunächst etwas angeschlagen, rappelte sich danach aber wieder auf.

Einen holprigen Start in den ersten Indien-GP erlebte auch Fabio Quartararo, allerdings aus anderen Gründen: Gleich zweimal musste er sein Motorrad in der ersten halben Stunde mit technischen Problemen abstellen, offenbar lag es am Getriebe. In der Yamaha-Box wurde daraufhin eifrig hinter einem Sichtschutz gearbeitet. Quartararo kam nur auf zehn Runden, auch sein Teamkollege Franco Morbidelli wurde nach 17 Runden nicht mehr auf die Strecke geschickt.

Repsol-Honda-Star Marc Márquez verhinderte in Kurve 12 einen Crash akrobatisch. GASGAS-Tech3-Pilot Pol Espargaró dagegen fabrizierte in den Kurven 13 und 4 gleich zwei Stürze.

Die Zeiten verbesserten sich mit Fortlaufen des 70-minütigen FP1 merklich: Nach den ersten 20 Minuten auf der neuen GP-Strecke führte Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró noch in 1:47,611 min. Zur Halbzeit verbesserte Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin die Richtzeit auf 1:46,817 min.

Während WM-Leader Pecco Bagnaia die gesamte Session auf demselben Medium-Hinterreifen absolvierte, holten sich andere im den Schlussminuten noch frische Reifen ab, obwohl das FP1 nicht mehr für den direkten Q2-Einzug zählt: VR46-Ducati-Jungstar Marco Bezzecchi fuhr mit der ersten 1:45er-Zeit die Bestzeit, Marc Márquez kam noch bis auf 0,139 sec an den WM-Dritten heran und belegte vor Brad Binder Rang 2.

Nach dem ersten Training kam es zu einer Unterbrechung. Denn die Streckenposten streikten, weil ihnen trotz der Hitze kein Mineralwasser geliefert wurde. Das MotoGP-Zeittraining beginnt deshalb verspätet um 12.45 Uhr (MESZ).

MotoGP-Ergebnisse FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755

Moto2-Ergebnisse FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1. Chantra, Kalex, 1:52,596 min

2. Acosta, Kalex, + 0,282 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,899

4. Dixon, Kalex, + 0,961

5. Salac, Kalex, + 1,064

6. Arbolino, Kalex, + 1,160

7. Gonzalez, Kalex, + 1,200

8. Roberts, Kalex, + 1,212

9. Foggia, Kalex, + 1,242

10. Lowes, Kalex, + 1,242

11. Tulovic, Kalex, + 1,344

12. Ramirez, Kalex, + 1,396

13. Guevara, Kalex, + 1,511

14. Lopez, Boscoscuro, + 1,528

15. v/d Goorbergh, Kalex, + 1,542