Buddh Circuit: Bezzecchi für Indien-Premiere auf Pole

Die Pole-Position für den ersten Indien-GP der MotoGP-Geschichte sicherte sich Marco Bezzecchi aus dem Mooney VR46 Racing Team. Vier Ducati-Piloten landeten im Q2 in den Top-4 – gefolgt vom Repsol-Honda-Duo.

Nur elf Fahrer bestritten die entscheidende zweite Qualifying-Session beim ersten Indien-GP, weil sich Alex Márquez im Qualifying 1 zwar als Zweiter hinter Raúl Fernández ein Q2-Ticket gesichert hatte, sich dann aber bei einem Highsider in Kurve 6 verletzte. Der Gresini-Ducati-Pilot erlitt zwei Rippenbrüche links und wurde für weitere Kontrollen ins Krankenhaus gebracht.

Die Richtzeit im Kampf um die erste Pole-Position auf indischem Boden setzte Jorge Martin in seinem ersten Run mit einer 1:44,153 min. Die Lederkombi des Pramac-Ducati-Stars trug dabei noch die Spuren seines vorangegangen Ausrutschers am Ende des FP2 in Kurve 8.

Marc Márquez dagegen stürzte im Q2 zu Beginn seiner zweiten fliegenden Runde in der langsamen Kurve 3, er konnte seine Repsol-Honda aber aufheben und direkt weiterfahren.

Nach dem Reifenwechsel entriss Marco Bezzecchi Martin mit einer 1:43,947 min noch die Pole-Position. Dem WM-Zweiten aus dem Prima Pramac Racing Team gelang zwar auch noch eine 1:43er-Zeit, er blieb aber 0,043 sec hinter dem Rossi-Schützling aus dem Mooney VR46 Racing Team zurück.

Marc Márquez platzierte sich für seinen zweiten Run hinter Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia, auch Joan Mir hängte sich an – und für den Weltmeister von 2020 funktionierte der Zug besser als für den sechsfachen MotoGP-Champion: Hinter dem WM-Leader, der auf Startplatz 3 fuhr, sicherten sich Mir und Márquez die Plätze 5 und 6.

Bei Aprilia lief das Qualifying nicht nach Wunsch, angefangen mit einem Timing-Fehler: Die Quali-Session begann wegen der roten Flagge im FP3 der Moto2 (nach dem Sturz von Lukas Tulovic) mit drei Minuten Verspätung, Aleix Espargaró wurde allerdings zu früh losgeschickt und schob seine RS-GP dann unter Mithilfe von Moto3-Mechanikern wieder zurück an die Box. Der zweifache Saisonsieger war sichtlich aufgebracht, im Anschluss kam er nicht über Rang 10 hinaus.

Yamaha-Star Fabio Quartararo verbesserte sich im Finish immerhin auf Platz 8. Kein Vertreter der Pierer Mobility AG hatte es ins Q2 geschafft, der WM-Vierte Brad Binder musste sich mit Startplatz 14 abfinden.

Der Deutsche Stefan Bradl, der in Indien und Japan die LCR-Castrol-Honda von Alex Rins steuert, steht als Elfter des Q1 auf Startplatz 21 und damit nur vor Ducati-Ersatzmann Michele Pirro.

Übrigens: Beim ersten «IndianOil Grand Prix of India» auf dem 5,010 km langen Buddh International Circuit sind nach dem Freitag-Training wegen der Hitze und Luftfeuchtigkeit die Renndistanzen für alle drei GP-Klassen gekürzt worden. In der Moto3 werden 16 statt den ursprünglich geplanten 17 Runden gefahren, in der Moto2 18 statt 19. Der Tissot-Sprint der MotoGP-Klasse am Samstag um 12 Uhr MESZ geht über 11 Runden (statt 12). Das MotoGP-Rennen am Sonntag wurde von 24 auf 21 Runden reduziert.

MotoGP-Ergebnisse Q2, Buddh Circuit (23.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:43,947 min

2. Martin, Ducati, + 0,043 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,256

4. Marini, Ducati, + 0,268

5. Mir, Honda, + 0,507

6. Marc Márquez, Honda, + 0,522

7. Zarco, Ducati, + 0,568

8. Quartararo, Yamaha, + 0,777

9. Viñales, Aprilia, + 0,794

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,803

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,247

12. Alex Márquez, Ducati, keine Zeit



Die weitere Startaufstellung:

13. Di Giannantonio, Ducati, 1:44,529 min

14. Binder, KTM, 1:44,651

15. Nakagami, Honda, 1:44,735

16. Miller, KTM, 1:45,030

17. Morbidelli, Yamaha, 1:45,037

18. Augusto Fernández, KTM, 1:45,066

19. Oliveira, Aprilia, 1:45,375

20. Pol Espargaró, KTM, 1:45,452

21. Bradl, Honda, 1:45,517

22. Pirro, Ducati, 1:46,147

MotoGP-Ergebnisse FP2, Buddh Circuit (23.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,398 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,203 sec

3. Marini, Ducati, + 0,206

4. Martin, Ducati, + 0,261

5. Binder, KTM, + 0,299

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,303

7. Marc Márquez, Honda, + 0,325

8. Bagnaia, Ducati, + 0,327

9. Miller, KTM, + 0,455

10. Mir, Honda, + 0,462

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

12. Augusto Fernández, KTM, + 0,494

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,498

14. Quartararo, Yamaha, + 0,549

15. Viñales, Aprilia, + 0,895

16. Nakagami, Honda, + 0,930

17. Pol Espargaró, KTM, + 0,943

18. Zarco, Ducati, + 0,956

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,969

20. Oliveira, Aprilia, + 1,108

21. Bradl, Honda, + 1,530

22. Pirro, Ducati, + 1,799