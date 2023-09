Luca Marini: Long-Lap-Penalty und Schlüsselbeinbruch

Nach Alex Márquez fällt mit Luca Marini der nächste MotoGP-Pilot verletzungsbedingt aus. Der VR46-Schützling wurde zudem für die Startkollision mit Marco Bezzecchi im Sprint bestraft.

Den Freitag hatte Luca Marini noch mit der Tagesbestzeit beendet, im Qualifying am Samstagmorgen verschaffte er sich mit Startplatz 4 auch eine ordentliche Ausgangslage für die MotoGP-Premiere in Indien. Allerdings nahm das Wochenende des 26-jährigen Italieners dann kurz nach dem Start in den Tissot-Sprint eine ungünstige Wendung: Marini bremste seine Ducati GP22 vor der ersten Kurve nicht ausreichend ab und donnerte dabei ausgerechnet in das Heck seines Mooney-VR46-Teamkollegen Marco Bezzecchi.

«Bez» blieb zwar sitzen, fiel aber ans Ende des Feldes zurück. Marini selbst flog ab und trug dabei einen Bruch des linken Schlüsselbeins davon.

Dazu kam: Für seine «überambitionierte» Herangehensweise und den Kontakt mit Bezzecchi, der das Rennen des WM-Dritten maßgeblich beeinträchtigt hat, bekam Marini von den FIM MotoGP Stewards einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt. Denn das Vergehen fällt in die Kategorie «unverantwortliche Fahrweise», die einen Mitstreiter in Gefahr bringt.

Seine Strafe muss der Bruder von Valentino Rossi in seinem nächsten GP-Rennen absolvieren. Sicher ist, dass sein nächster Einsatz nicht mehr in Indien stattfinden wird. Wegen seines Schlüsselbeinbruchs wurde der VR46-Ducati-Pilot von den Rennärzten für «nicht fit» erklärt und für weitere Kontrollen in das Krankenhaus von New Delhi überwiesen. Der Italiener muss sich einer Operation unterziehen, wird den Eingriff aber erst zu Hause durchführen lassen. Laut seiner Mannschaft wird er in der Folge auch den Japan-GP verpassen.

Marini ist nicht der einzige MotoGP-Pilot, der verletzungsbedingt ausfällt. Alex Márquez verletzte sich bereits im Q1, er erlitt drei Rippenbrüche und muss sich für mindestens zehn Tage schonen. Der Spanier tritt noch am Samstagabend die Heimreise an und wird mit Sicherheit auch in Motegi in der kommenden Woche fehlen.

«Es war ein unglücklicher Sturz und wir tragen die Konsequenzen dafür», meinte der Gresini-Ducati-Pilot nach dem schmerzhaften Highsider. «Jetzt muss ich mich ein paar Tage ausruhen, das Ziel ist, für den Indonesien-GP zurückzukehren. Es ist schade, dass die Verletzung zu diesem Zeitpunkt der Saison kommt, aber wir werden alles tun, um für Lombok konkurrenzfähig zu sein.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 25 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 428 Punkte. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 406 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.