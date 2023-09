Jorge Martin (Ducati/1.): «Ich hatte noch Spielraum»

Pramac-Ass Jorge Martin sprach nach seinem Sprint-Sieg über einen langen Samstag auf dem Buddh International Circuit, seine großen Rivalen Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia und seine eigene Topform.

Nach seinem perfekten Misano-Wochenende feierte Jorge Martin am Samstag im Sprint des «IndianOil Grand Prix of India» von Startplatz 2 seinen dritten Start-Ziel-Sieg in Folge. «Ja, das war ein schönes Rennen», stellte er anschließend zufrieden fest.

Zur langen Wartezeit nach dem Regenschauer am frühen Nachmittag ergänzte der Madrilene: «Die Momente vor dem Start waren ein bisschen schwierig, weil wir viel Zeit in der Box verbracht haben und es schwierig war, die Konzentration zu halten. Es ist dann aber alles gut gelaufen. Ich habe einen großartigen Start erwischt, das war ein bisschen mein Plan, und ich war dann überrascht, dass ich schon in der ersten Runde eine halbe Sekunde Vorsprung hatte. An dem Punkte habe ich versucht, ein bisschen mehr zu pushen, um diesen Vorsprung auszubauen. So war es dann auch, ich bin ziemlich happy.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Buddh, Jorge Martin © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Der Unfall von Luca Marini, Pol Espargaró & Stefan Bradl © Gold & Goose Luca Marini, Pol Espargaró & Stefan Bradl © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi & Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Qualifying - Jorge Martin, Marco Bezzecchi & Francesco Bagnaia © Gold & Goose Sprint - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Marc Márquez Zurück Weiter

«Die Verhältnisse auf der Strecke waren auch gut», ergänzte der Pramac-Ducati-Pilot. «Ich glaube, mit weniger hohen Temperaturen hat alles ein bisschen besser funktioniert. Ich bin auch glücklich, als Erster hier in Indien zu gewinnen. Ich mag diese Strecke wirklich sehr. Hoffentlich können wir uns für den Sonntag ein bisschen verbessern und den Rest wieder hinter uns halten.»

Dem «Martinator» ist sehr wohl bewusst, dass er vermutlicher härter um den Sprint-Sieg hätte kämpfen müssen, wäre Pole-Setter Marco Bezzecchi nicht in der Startkurve von Luca Marini torpediert worden. «Bez» kämpfte sich danach mit einer starken Pace vom Ende des Feldes in elf Runden bis auf Rang 5.

«Mit Sicherheit wäre das Rennen [mit Bez in der Spitzengruppe] viel schneller gewesen», vermutet Martin. «Ich glaube, ich hatte noch den Spielraum, um ein bisschen mehr zu pushen. Wenn du hinten bist und aufholen musst, musst du natürlich 120 Prozent geben. Mit Sicherheit wird Bez morgen dabei sein und ich glaube, auch Pecco wird die Lücke verringern», ging der Blick des Spaniers nach vorne auf das 21-Runden-Rennen am Sonntag. «Das wird eine andere Geschichte, auch mit den viel höheren Temperaturen, die zu erwarten sind. Es wird ganz anders, aber ich werde mein Bestes geben und versuchen, es wieder gleich zu machen.»

In der WM-Tabelle machte der Moto3-Weltmeister von 2018 weitere drei Punkte auf Titelverteidiger Pecco Bagnaia gut, der jetzt noch 33 Punkte Guthaben hat. Befindet sich Martin in der besten Form seiner Karriere? «Ich glaube, ich bin der beste Jorge Martin, der ich in meiner Karriere bisher war», pflichtete der 25-Jährige bei.

Gleichzeitig unterstrich er aber auch: «Ich hoffe, dass ich mich weiter verbessere. Ich versuche, zu Hause zu arbeiten, viel zu analysieren, Videos anzuschauen und meinen Stil zu verbessern. Ich glaube, dass ich in Misano mit einigen Aspekten an meinem Fahrstil einen großen Schritt gemacht habe. Hoffentlich kann ich mich noch weiter verbessern», bekräftigte der WM-Zweite.

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 25 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 428 Punkte. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 406 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.