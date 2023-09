Stefan Bradl: «Spencer nahm den Long-Lap-Penalty weg»

Stefan Bradl auf der LCR-Castrol-Honda in Indien

Nach dem Startcrash im Sprint von Indien wollte die FIM-Stewards auch gegen Stefan Bradl einen Long-Lap-Penalty verhängen. Doch der Bayer überzeugte Freddie Spencer per Video von seiner Unschuld.

Stefan Bradl bestritt auf dem 5,01 km langen Buddh International Circuit (mit acht Rechts- und 5 Linkskurven) heute sein fünftes Spritrennen nach Austin, Jerez, Assen und Misano, aber mit Punkten hat es am Samstag bisher nie geklappt. Er wurde heute in Turn 1 gleich nach dem Start in eine Kollision mit GASGAS-Tech3-Werkspilot Augusto Fernández verwickelt, bei der er auch dessen Teamkollegen Pol Espargaró vom Motorrad riss.

Wurde der Zusammenstoss von Moto2-Weltmeister Augusto Fernández und Stefan Bradl womöglich durch die Kollision von Luca Marini und Marco Bezzecchi ein Stück weiter vorne ausgelöst – als eine Art Kettenreaktion? «Nein», versicherte Stefan Bradl. «Denn ich habe diesen Vorfall nicht gesehen, mir war die Sicht verstellt. Es waren zu viele Fahrer zwischen uns. Ich war völlig auf Augusto konzentriert, denn er hat mir die Linie versperrt. Ich will ihm aber keine Riesenschuld geben.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Buddh, Jorge Martin © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Der Unfall von Luca Marini, Pol Espargaró & Stefan Bradl © Gold & Goose Luca Marini, Pol Espargaró & Stefan Bradl © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi & Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Qualifying - Jorge Martin, Marco Bezzecchi & Francesco Bagnaia © Gold & Goose Sprint - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Marc Márquez Zurück Weiter

«Ich habe anfangs gedacht: ‘Okay, ich war vielleicht ein bisschen spät auf der Bremse’», schilderte der 33-jährige Bayer aus dem LCR Honda Castrol-Team, der Indien und Japan den verletzten Alex Rins ersetzt. «Aber bei den Video-Aufzeichnungen habe ich aber gesehen, dass der Augusto ziemlich die Linie gewechselt hat von der Fahrbahnmitte nach links, er ist mit direkt vor der das Vorderrad gefahren und hat mir keine Möglichkeit zum Ausweichen gelassen. Ich habe mit Pool Espargaró geredet, er ist gleicher Meinung wie ich. Aber wie gesagt, ich will auch August keine große Schuld geben. Er sieht ja nicht nach hinten. Er hat seinen Bremspunkt etwas früh gewählt und leider auch sein Motorrad so brutal nach links gezogen, dass er mir keinen Platz gelassen hat.»

Im Gegensatz zu Luca Marini, der seinen Mooney VR46-Teamkollegen Bezzecchi torpedierte und auf einen weiten Umweg schickte, ging Bradl straffrei aus. «Ursprünglich war es so, dass bei den Stewards über einen Long-Lap-Penalty für mich diskutiert wurde», berichtete der Bayer gegenüber SPEEDWEEK.com. «Dann bin ich hingegangen und habe meinem lieben Freund Freddie Spencer das Video gezeigt. Dann hat er den Penalty Gott sei Dank wieder weggenommen.»

Bradl startet heute wegen der Verletzungen von Alex Márquez (Rippenbrüche) und Luca Marini (Schlüsselbeinbruch) vom 19. Startplatz.

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 25 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 428 Punkte. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 406 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.