Marco Bezzecchi (Ducati): «Ich denke nicht an die WM»

Er sei zwar leider nicht Valentino Rossi, hielt Marco Bezzecchi fest. Dennoch untermauerte der Mooney-VR46-Schützling mit seinem Triumph in Indien, dass er fest zur MotoGP-Spitze zählt – auch auf der letztjährigen GP22.

Marco Bezzecchi trug sich am Sonntag nicht nur als erster Indien-GP-Sieger in die Geschichtsbücher ein, er fixierte gleichzeitig auch den total 80. MotoGP-Sieg für Ducati, den zehnten allein in dieser Saison (5x Bagnaia, 3x Bezzecchi, 2x Martin).

Mit seinem dritten Sieg in der Königsklasse ist Bezzecchi jetzt zudem einer von neun Fahrern, die für Ducati mehr als zweimal gewonnen haben (neben Stoner, Bagnaia, Dovizioso, Capirossi, Bastianini, Lorenzo, Miller und Martin).

«Wir haben ein solides Wochenende hinter uns, ich habe im Moment ein gutes Gefühl zum Motorrad und schaffe es, konkurrenzfähig und konstant zu sein. Ich bin sehr motiviert, aber wir müssen uns auch hier in Motegi weiterhin um jedes Detail kümmern, damit wir in der Gruppe der Stärksten kämpfen und zwei schöne Rennen zeigen können», ging der Blick des WM-Dritten nach vorne auf den anstehenden Japan-GP.

«Ich mag Japan sehr, die Fans, die Atmosphäre und den Twin Ring von Motegi, eine meiner Lieblingsstrecken. Ich war hier immer recht schnell und habe in der Moto3 auch meinen ersten Podestplatz in der WM geschafft. Insgesamt habe ich ein gutes Gefühl», bekräftigte Bezzecchi.

Nach dem Nuller von Titelverteidiger Francesco «Pecco» Bagnaia im Indien-GP ist die Spitze in der WM-Tabelle nach 13 von 20 Grands Prix wieder enger zusammengerückt. Jorge Martin liegt als Zweiter nur noch 13 Punkte zurück, Bezzecchi folgt mit 44 Punkten Rückstand.

«Ich denke nicht an die Weltmeisterschaft, die ist noch sehr lang. Aber klar, näher dran zu sein – ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das nicht gefallen würde», räumte «Bez» nach seinem überlegenen Sieg am Sonntag mit einem Grinsen ein. «Mit Pecco und Jorge kämpfen zu können – und auch mit Brad, der auch nahe dran ist – ist eine Ehre für mich, sie sind großartige Fahrer.»

Im Gegensatz zu seinen Markenkollegen Bagnaia und Martin steuert Bezzecchi keine aktuelle GP23-Werksmaschine, sondern die letztjährige GP22. Auf die Frage nach den Unterschieden erklärte der Mooney-VR46-Jungstar nach kurzem Grübeln: «Der Start ist sicher etwas – sie haben ein anderes System, das ich leider nicht habe. Abgesehen davon weiß ich es aber nicht, weil ich das Werksmotorrad nie gefahren bin. Ich kann mich über mein Paket jedoch nicht beklagen, ich mag es sehr. Für den Start sollten sie mir aber vielleicht etwas geben, ich werde mit Sicherheit danach fragen», schob er dann doch schmunzelnd nach.

Viele Beobachter und Fans fühlen sich von Marcos Auftreten auf und neben der Rennstrecke an seinen populären Mentor Valentino Rossi erinnert. Was sagt der 24-jährige Italiener zum Vergleich mit dem neunfachen Weltmeister? «Dass ich leider nicht er bin», hatte Bez wieder eine schlagkräftige Antwort parat und die Lacher auf seiner Seite. «Er hatte in diesem Alter wohl schon 40 oder 50 GP-Siege, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall zu viele.»

Bezzecchi, der mittlerweile immerhin neun GP-Siegen über alle Klassen auf dem Konto hat, wird am Wochenende im Mobility Resort Motegi keinen Teamkollegen in der Box haben. Luca Marini erholt sich zu Hause in Italien von der OP am linken Schlüsselbein, Ersatzmann bietet das Mooney VR46 Racing Team keinen auf. Ducati-Testfahrer Michele Pirro ist bereits statt Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini im Einsatz.

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.