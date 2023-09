Bezzecchi: «Dann würde ich gerne mit Cal teilen»

Cal Crutchlow setzte schon zu Beginn des Jahres auf einen MotoGP-Titelgewinn von Marco Bezzecchi, der VR46-Ducati-Pilot selbst überlässt die Favoritenrolle gerne seinen Markenkollegen Pecco Bagnaia und Jorge Martin.

Erster Verfolger von Titelverteidiger Francesco «Pecco» Bagnaia ist mit nur noch 13 Punkten Rückstand zwar Jorge Martin, aber auch Marco Bezzecchi ist auf seiner letztjährigen GP22 nach seinem überlegenen Indien-GP-Sieg mit 44 Punkten Rückstand bei sieben ausstehenden Grands Prix noch voll im Rennen.

«Ich bin entspannter, weil sich der echte Fight im Moment zwischen ihnen abspielt», verwies «Bez» auf seine Ducati-Markenkollegen an der Spitze der WM-Tabelle. «Ich bin nahe dran, aber nie nahe genug. Aber klar, wenn ich am Ende dabei sein kann, werde ich mein Bestes geben, um darum zu kämpfen. Ich müsste lügen, würde ich das Gegenteil behaupten. Für den Moment will ich aber einfach Wochenende für Wochenende genießen und versuchen, noch mindestens drei oder vier Wochenenden lang nahe dran zu bleiben, dann werden wir sehen», fügte der Mooney-VR46-Schützling an.

Cal Crutchlow, der an diesem Wochenende mit einer Wildcard in die MotoGP-WM zurückkehrt, verriet am Donnerstag in Motegi: «Ich habe zu Beginn des Jahres verdammt gutes Geld auf Bezzecchi gesetzt – und die Quoten waren raketenhaft. Ich werde ihn heute also noch beiseitenehmen und ihm klarmachen, dass er besser sicherstellen sollte zu gewinnen. Es wäre wie ein Podiums-Bonus, wenn er gewinnen würde.»

«Ich hoffe also auf Bezzecchi, ich glaube aber, dass Martin gewinnen wird», ergänzte der 37-jährige Brite, seinerseits dreifacher MotoGP-Sieger. «Bagnaia kann aber genauso gewinnen. Es ist nicht so, dass ich einen bevorzugen würde. Ich mag Bezzecchi, mir gefällt sein Stil. Ich mag Pecco, weil er so sauber fährt und professionell agiert. Ich mag aber Martin, weil er alles reinlegt. Er versucht jedes Rennen anzuführen und manchmal funktioniert es nicht, aber es ist ihm egal, er kämpft einfach. Ich wünschte nur, es wären nicht drei Ducati, aber so ist die Situation.»

«Ich bin natürlich glücklich, wenn Cal das sagt», kommentierte Bez die Wette des Yamaha-Testfahrers. Mit Blick auf die angesprochenen guten Quoten schob der 24-jährige Italiener allerdings auch gleich nach: «Ich würde dann aber auch gerne seinen Gewinn aufteilen, falls es so sein sollte.»

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.