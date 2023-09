Aleix Espargaró trotz «detailliertem Testplan» auf P3 29.09.2023 - 13:11 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Aleix Espargaró war am Freitag in Motegi der schnellste Aprilia-Pilot © Gold & Goose Maverick Viñales qualifizierte sich am Freitag direkt für´s Q2 Zurück Weiter

Die Aprilia-Werksstars Aleix Espargaró und Maverick Viñales widmeten sich am Freitag des Japan-GP der Testarbeit an ihrer RS-GP 23. Dennoch gelang beiden Spaniern der Sprung in die Top-10.