Fabio Quartararo (Yamaha/13.): Ein seltsamer Crash

Fabio Quartararo am Freitag in Motegi

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo musste am ersten Trainingstag von Motegi wegen eines seltsamen Problems am Vorderrad zu Boden und zog sich dabei schmerzhafte Prellungen zu.

Fabio Quartararo reihte sich mit seiner Yamaha am ersten MotoGP-Trainingstag in Motegi auf P13 ein, nachdem er bei der Zeitenjagd in der schnellen Kurve 6 gestürzt war. Mit einer Sekunde Rückstand war die direkte Qualifikation für das Q2 am Ende somit kein Thema für den Weltmeister von 2021.

Dazu kommt: Der Franzose lag gar nicht weit vor seinem scheidenden italienischen Teamkollegen Franco Morbidelli und dem britischen Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow, der seinerseits nur wenige Hundertstel auf «Franky» einbüßte.

© Gold & Goose Willkommen im Motegi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Binder und Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter

«Das Genick und der Fuß tun mir bereits ziemlich weh, es könnte aber viel schlimmer sein», berichtete Quartararo nach dem zweiten Training. «Wir hatten ein Problem mit der Bremse. Das Vorderrad hat sich, als es beim Wheelie aufgestiegen ist, nicht so verhalten wie gewohnt. Es hat sich nicht gedreht und dann komplett blockiert, als es vor Kurve 5 wieder den Boden berührt hat, und mir ist die Front eingeklappt.»

Der Zwischenfall ist gar nicht die größte Baustelle des Mannes aus Südfrankreich. «Es ist immer dasselbe. Die Pace ist gut. Wenn wir neue Reifen nehmen, verbessern wir und um drei oder vier Zehntel, aber Binder und die anderen Jungs fahren damit eine Sekunde schneller. Wir haben nicht die Power, um schnellere Zeiten zu fahren. Das ist wirklich schade – ich weiß, dass ich um viel bessere Positionen kämpfen kann. Aber das ist die Situation jetzt», seufzte der Yamaha-Werksfahrer.

«Ein Crash ist nie gut, speziell wenn er in so einer schnellen Kurve passiert. Wir müssen das Problem jetzt verstehen», hielt Quartararo fest, der dem direkten Einzug in das Q2 nachtrauert: «Es ist wirklich schade, dass wir nicht in den Top-10 sind. Ich denke, ich hätte mich noch um etwa drei Zehntel steigern können, dann wäre ich wirklich sehr nahe am Q2 dran gewesen. Aber leider konnte ich es nicht durchziehen.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395