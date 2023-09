Pol Espargaró (9.): Vorfreude auf die KTM-Updates

Der erste Trainingstag zum Japan-GP sorgte bei Pol Espargaró für Freude und Heiterkeit. Einerseits qualifizierte er sich direkt für das Q2. Andererseits begeisterte er sich für den Auftritt von Brad Binder.

Im GASGAS Factory Racing Tech3 Team verfügt man zwar noch nicht über die neuesten Teile und Updates aus Österreich. «Der Grund dafür, dass ich heute beispielsweise noch mit meinem alten Aero-Paket fahren musste, ist meine eigene Schuld. Ich habe mein Neues beim letzten Sturz kaputt gemacht», nahm Pol Espargaró (32) eine Teilverantwortung dieses Malus auf sich.

Die Top-Leistung von KTM-Ass Brad Binder auf der RC16 am Freitag wurde auch in Espargarós Team mit großem Interesse verfolgt. «Ich freue mich natürlich schon jetzt darauf, wenn wir die neuesten Teile vom Werk erhalten – sowohl die neue Aero und die Verkleidung, vor allem aber bin ich gespannt darauf, das Karbon-Chassis zu probieren», unterstrich der Moto2-Weltmeister von 2013. «Obwohl es natürlich schwierig ist, den Anteil des neuen Chassis an Brads Bestzeit zu beurteilen.»

«Der große Vorteil wird für uns in Zukunft auch sein, dass wir mehr Daten zum Vergleich zur Verfügung haben, was besser oder schlechter funktioniert. Momentan ist mein Bike noch etwas weit von den Werksmaschinen entfernt, aber das wird sich ändern», blickt der 280-fache GP-Teilnehmer optimistisch in die Zukunft.

Für den weiteren Verlauf des Wochenendes im Mobility Resort Motegi ist der jüngere der beiden Espargaró-Brüder optimistisch: «Wir können das erste Training am Samstag relaxt angehen und in Ruhe einige Modifikationen ausprobieren. Wir haben mindestens die zwölfte Startposition sicher.»

Physisch kann der 15-fache GP-Sieger nach der langwierigen Rekonvaleszenz nach dem schlimmen Sturz beim Saisonstart in Portimão wieder gut mithalten. «Ich will nicht jammern. In Indien habe ich bei den harten Bedingungen schon noch etwas gespürt. Hier geht es gut. Ich kann mit den Jungs mithalten. Meine Zeiten beweisen dies.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395