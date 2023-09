Jorge Martin (1.): «Hätte nicht starten können»

Nach seinem souveränen Start-Ziel-Sieg im Motegi-Sprint erklärte Jorge Martin, warum ein Sensor an seiner Prima Pramac Ducati das Team unmittelbar vor dem Start in Aufregung versetzte.

Am Samstag setzte Jorge Martin in Motegi seine beeindruckende Siegesserie fort, als er sich mit 1,390 sec Vorsprung vor Brad Binder (KTM) seinen dritten Sprint-Sieg in Folge holte. «Ich war zuversichtlich, dass ich eine gute Pace fahren kann, jedoch habe ich nicht erwartet, so schnell zu sein», gestand der Pole-Setter, der mit 1:44,033 min die schnellste Rennrunde fuhr. Als Erklärung für seine Überraschung brachte er an: «Im freien Training am Morgen hatte ich ein paar Probleme auf gebrauchten Reifen.»

In der ersten Rennhälfte musste sich der 25-jährige Madrilene noch gegen KTM-Ass Binder verteidigen, weshalb er im Anschluss feststellte: «Das Rennen war sehr anstrengend, da Brad ständig Druck gemacht hat. Doch in Hinblick auf Sonntag war es für mich interessant zu beobachten, dass, wenn ich langsamer wurde, Brads Pace noch schlechter wurde.»

Dabei hätte der Prima-Pramac-Ducati-Pilot beinahe nicht am Rennen teilnehmen können. Denn kurz vor dem Start versammelten sich sein Crewchief Daniele Romagnoli sowie Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna und Danny Aldridge, Technical Director der MotoGP, um die Desmosedici GP23 des Spaniers und gestikulierten in Richtung des Hecks. Martin klärte die Situation anschließend auf: «Ein Sensor hatte Fehlermeldungen gebracht, aber glücklicherweise war er nicht kaputt. Ich hatte wirklich Glück, denn ohne diesen Sensor hätte ich beinahe nicht starten können. Das war eine nervöse Situation, aber wir haben sie gelöst.»

Mit seinem vierten Sprint-Sieg der Saison verkürzte der 13-fache GP-Sieger seinen Rückstand auf Tabellenführer Pecco Bagnaia (Ducati) auf gerade einmal acht Zähler. Besonders beeindruckend ist dabei Martins Statistik in der zweiten Saisonhälfte. Neben den drei Sprint-Siegen stand er an den letzten drei GP-Wochenenden am Sonntag immer auf dem Podest und holte in Misano seinen zweiten Sonntagssieg der Saison.

«Ich denke der Schlüssel ist momentan, dass das Bike sofort funktioniert, egal auf welche Strecke wir kommen. Wir müssen nur noch Kleinigkeiten ändern. Ich passe mich außerdem schnell an die Strecken an und denke, das ist der Schlüssel. Ich kenn mein Bike sehr gut und weiß, wo das Limit ist», verriet Martin sein Erfolgsgeheimnis.

Trotz des Erfolges und des Meisterschaftsdrucks bleibt Martin gelassen, denn er weiß: «Ich habe aktuell nicht die Verantwortung, die Meisterschaft zu gewinnen. Diese liegt bei Pecco, da er der Werksfahrer ist. Vor drei Monaten hätte ich nicht damit gerechnet, in dieser Situation zu sein. Aber ich habe meine Herangehensweise geändert. Ich will den Moment genießen.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 27 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 299 Punkte. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 465 Punkte. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 453 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.