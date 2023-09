Di Giannantonio (Ducati/8.): Das langsamste Motorrad

Fast 10 km/h Topspeed fehlten der Gresini-Ducati von Fabio di Giannantonio im Qualifikationstraining auf die Werksmaschine von Jorge Martin. Da ist Platz 8 im Sprint ein beachtliches Resultat.

Mit der sechsten Zeit qualifizierte sich Fabio di Giannantonio direkt fürs zweite Qualifikationstraining, wo er erneut auf Platz 6 fuhr. Auffallend, das im zweiten Freitraining für Di Giannantonio die zweitlangsamste Höchstgeschwindigkeit ermittelt wurde. Im Qualifying 2 wurde für Di Giannantonio mit 306,8 km/h die langsamste Höchstgeschwindigkeit gemessen, während Pole-Setter Jorge Martin mit 316,7 km/h auch am schnellsten über die Zielgerade rauschte.

Mit dem achten Platz im Sprintrennen war der 25-jährige Italiener soweit zufrieden: «Der Start gelang, und gegen Ende des Rennens war ich in Sichtweite der Dreiergruppe mit Zarco, Bezzecchi und Marc Márquez, die um Platz 5 kämpfte. Generell sehe ich, dass wir besser werden. Nun müssen wir an der Aerodynamik arbeiten, an meiner Position auf dem Motorrad und eventuell müssen wir am Lederkombi aerodynamische Hilfen anbringen.»

Gefordert ist sicher auch die Techniker-Crew des Gresini-Teams, denn mit 175 cm und 68 kg ist Di Giannantonio kein für den Motorradrennsport ungeeigneter Hüne. Bei Gresini werden allerdings letztjährige Ducati GP22 eingesetzt, und wenn man sich die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten vom Vorjahr auf dem Montegi-Circiut anschaut, war damals im zweiten Qualifying Jorge Martin auf der Pramac Ducati GP22 mit 306,8 km/h genau gleich schnell wie in diesem Jahr Di Giannantonio. Nur führte Martin mit diesem Wert 2022 noch die Topspeed-Rangliste an.

«Die Höchstgeschwindigkeit auf den Geraden ist der fehlende Baustein», sagt dazu Di Giannantonio. «Wenn wir uns in diesem Bereich steigern können, machen wir einen entscheidenden Schritt nach vorne und können mit den schnellsten Fahrern mithalten.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 27 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 299 Punkte. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 465 Punkte. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 453 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.