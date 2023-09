Aleix Espargaró (Aprilia): «Es war alles umsonst»

Aleix Espargaró musste seine RS-GP 23 beim Motegi-Sprint an der Box parken

Für Aprilia verlief der Motegi-Sprint enttäuschend. Während Maverick Viñales mit Vibrationen am Heck zu kämpfen hatte, musste Aleix Espargaró das Rennen aufgrund eines technischen Problems frühzeitig aufgeben.

Nachdem der Freitag auf dem 4,8 km langen Mobility Resort Motegi für das Aprilia-Werksteam vielversprechend verlief, wurden Aleix Espargaró und Maverick Viñales am Samstag auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Im Qualifying reihten sich die RS-GP-Fahrer nur auf den Rängen 8 (Viñales) und 9 (Espargaró) ein und auch der MotoGP-Sprint verlief für die beiden Spanier nicht besser.

Espargaró kämpfte gegen Marc Márquez (Honda), Johann Zarco (Ducati) und Marco Bezzecchi (Ducati) um Platz 5, musste aber in Runde 8 aufgrund eines Motorproblems die Box ansteuern. Der 34-Jährige verlor damit Tabellenrang 5 an Zarco und liegt aktuell 19 Punkte vor Viñales (7.).

© Gold & Goose Willkommen zurück in Motegi, Jorge Martin © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Qualifying - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Jack Miller © Gold & Goose Sprint - Brad Binder, Jorge Martin & Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Anschließend lies der zweifache Saisonsieger seinem Frust freien Lauf: «Meine Pace war nicht schlecht, weshalb ein gutes Ergebnis möglich gewesen wäre. Leider war das alles umsonst, da mich ein technischer Defekt ereilt hat.»

Sein frühzeitiges Ausscheiden sieht Espargaró auch für den Japan-GP am Sonntag als Nachteil: «Ich bin enttäuscht, da das Sprintrennen eine wichtige Grundlage für den Grand Prix am Sonntag ist. Denn samstags sammeln wir normalerweise Daten, die uns in Hinblick auf Sonntag dabei helfen, das Bike und die Reifen-Performance besser zu verstehen.»

Viñales sah als Neunter immerhin die Zielflagge, jedoch entsprach das Ergebnis keinesfalls den Ansprüchen des ehrgeizigen Spaniers. Der 28-Jährige klagte anschließend: «Natürlich bin ich nicht zufrieden. Wie bereits in den letzten Sprint-Rennen hatte ich mit Vibrationen und Bewegungen am Hinterrad zu kämpfen. Diese haben mich davon abgehalten, nach vorne zu fahren. Wir müssen unbedingt die Ursache dieses Problems verstehen, da es uns massiv einschränkt.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 27 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 299 Punkte. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 465 Punkte. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 453 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.