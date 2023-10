Johann Zarco (Sturz): Unbelohnte Ducati-Schieberei

Der Sturz von Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco war einer der Auslöser der Erkenntnis, dass der Twin Ring Motegi nach starken Regenfällen unfahrbar geworden war. Der Franzose war beim Re-Start nicht dabei.

Es waren bemitleidenswerten Szenen, als Johann Zarco (33) seine völlig zerfledderte Prima-Pramac-Ducati nach seinem Sturz im Regen von Motegi in der zwölften Runde in Kurve 12 hektisch an die Box zurückschob. «Nach der Unterführung kam ich auf Aquaplaning. Ich hatte keine Chance. Da die Räder am Bike noch dran waren, machte ich mich ans Schieben», schilderte der Franzose.

Eigentlich waren die Bedingungen auf der 4,8 km langen Rennstrecke wie gemalt für den als arrivierten Regenspezialisten bekannten Südfranzosen. Und er zeigte aus der zehnten Position einen guten Start. «Doch dann wurde ich in der ersten Kurve von Maverick Viñales nach aussen gedrückt.» Dem spanischen Aprilia-Werksfahrer ging seinerseits der Platz aus, da sich auf der Innenseite Marco Bezzecchi und Fabio di Giannantonio auch noch durchquetschen wollten. Das übliche MotoGP-Startgetümmel!

«Dann kam mir natürlich der Boxenstopp bei diesem Flag-to-Flag-Rennen gleich nach der ersten Runde sehr entgegen. Ich freute mich auf ein Regenrennen», war da der Moto2-Weltmeister von 2015 und 2016 anfangs noch optimistisch. «Die ersten Runden, als es noch nicht allzu nass war, ließen sich gut an. Als es dann immer mehr regnete, war es nicht einfach, das Limit zu finden. Doch ich war immer noch schnell und konnte Position für Position gut machen.»

Nach dem Sturz brachte der 16-fache GP-Sieger (davon immer noch keinen in der MotoGP) seine Ducati GP23 tatsächlich zurück in die Box. Doch diese körperliche Parforceleistung erwies sich als nutzlos.

Die Bemühungen von Zarco in seinem 256. Grand Prix scheiterten an den Tücken des Reglements. «Offenbar habe ich das Bike fünf Meter an der 60 km/h-Linie in der Boxeneinfahrt vorbei geschoben...» Die temperamentvollen Diskussionen zu diesem Thema mit den Offiziellen brachten nichts. Zarco blieb frustriert in seiner Box sitzen.

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi, 1.10.:

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.