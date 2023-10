Stefan Bradl: «Habe ein Flugticket für Indonesien»

Stefan Bradl rechnet nach dem 14. Platz in Japan damit, dass er in zwei Wochen auch in Mandalika für Alex Rins einspringen wird.

Stefan Bradl hat in diesem Jahr bei allen drei Einsätzen als Alex-Rins-Ersatz bei LCR-Castrol-Honda in Assen, auf dem Buddh Circuit und in Motegi gepunktet und inzwischen als Ersatzfahrer acht WM-Punkte angehäuft. Trotzdem gab er zu, er hätte beim Japan-GP seinen alten Kumpel Cal Crutchlow gerne von Platz 13 verdrängt. «Aber es stand am Ende so viel Wasser auf der Strecke», schilderte der Honda-Testfahrer, der diese Tätigkeit jetzt die sechste Saison ausübt und bei HRC auch für 2024 unterschrieben hat. «Wenn das Rennen nach dem Abbruch trotz des starken Regen noch einmal gestartet worden wäre, wäre es Selbstmord gewesen», hielt der 33-jährige Routinier fest. «Das hätte ich für viel zu gefährlich und für viel zu verantwortungslos gehalten. Die Renndirektion hat heute die richtige Entscheidung getroffen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.»

War es richtig, das MotoGP-Rennen pünktlich um 15 Uhr Ortszeit zu starten? Bradl: «Ich denke, es war richtig so. Es war knifflig, aber die Situation war anfangs beherrschbar. Wir sind bei Slick-Bedingungen weggefahren… Und dann denkst du ja immer: ‘Ich habe den harten Vorderreifen, ich muss heftig bremsen, denn ich muss Temperatur in den Vorderreifen bringen.’ Aber die nassen Streckenverhältnisse haben das nicht zugelassen. Das ist ein Problem, das wir auf jeder Piste bei solchen Verhältnissen vorfinden. Denn der Slick-Reifen funktioniert nur, wenn du ihn ordentlich belastest. Aber mit den ganzen Devices klappt das alles nur, wenn du das Bike unter normalen Bedingungen ans Limit zwingst. Wenn du sensibel und gefühlvoll mit dem Motorrad umgehst, funktioniert es nicht mehr.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Motegi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bagnaia, Martin, Márquez © Gold & Goose Sieger Jorge Martin Zurück Weiter

«Das ist kritisch, aber wir kommen in unserem Sport an eine Grenze, an der dir Anforderungen an den Fahrer wirklich mühselig werden. Wir müssen die verschiedenen Devices aktivieren und deaktivieren, wir müssen auf den Reifendruck achten, wir müssen auf die richtigen Bremspunkte achten, wenn wir von 300 auf 70 km/h abbremsen – und dazu den tiefen Pfützen ausweichen. Es gibt so viele Dinge zu beachten. Dann muss man entscheiden und sich vorher draußen auf der Strecke überlegen, wann ich zum Motorradwechsel an die Box kommen soll. Die Crew hat mir einen Zettel gegeben, auf dem sie mir mitgeteilt haben, welche Reifen ich für den Regen habe. Man redet vorher über alles, aber in dieser Hektik wie am Sonntag heute vergisst du alles in einer Sekunde, weil du so stark abgelenkt und belastet bist. Der Fahrer hat viele Aufgaben zu bewältigen, wir haben viel Stress.»

«Unser Sport ist unterhaltsam, anderseits ist er auch sehr herausfordernd», ergänzte Stefan Bradl. «Für ein menschliches Wesen ist es schwierig, immer alles im Kopf zu behalten.

«Wir Fahrer haben keinen Spielraum mehr für den minimalsten Patzer. Wenn du trotzdem einen kleinen Fehler begehst und der sofort bestraft wird… Wir sind in diesem Sport am menschlichen Limit angekommen. Es ist an der Zeit, die MotoGP leicht zu entschärfen», stellte der Bayer sagte schon im Frühjahr nach den vielen Stürzen und Verletzungen gegenüber SPEEDWEEK.com fest.

Stefan Bradl rechnet damit, dass er in zwei Wochen auch in Mandalika/Indonesien bei LCR-Honda für Alex Rins einspringen wird. «Ich habe schon ein Flugticket. Ich glaube, wir werden uns dort wieder sehen», deponierte er nach dem 14. Platz in der Journalistenrunde in Japan.

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi (1.10.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 Runde zurück

19. Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, nach Sturz nicht klassifiziert

– Binder, KTM, 7 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.