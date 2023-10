Nach Abbruch: Warum verlor Zarco den sechsten Platz?

Verwunderung bei den Berichterstattern nach dem turbulenten MotoGP-Rennen in Motegi, weil Zarco nicht als Sechster gewertet wurde. SPEEDWEEK.com liefert die Hintergründe.

Manche aufmerksame Berichterstatter wunderten sich am Sonntag im Media Centre des Mobility Resort Motegi über das Zustandekommen der offiziellen Ergebnisliste für das MotoGP-Rennen, das in der 13. Runde abgebrochen wurde – und mit dem Stand nach zwölf Runden mit vollen Punkten gewertet wurde, weil bereits die Hälfte der Distanz vollendet war.

Denn ein Blick auf die offizielle Rundentabelle nach zwölf Runden zeigte Johann Zarco hinter Martin, Bagnaia, Marc Márquez, Bezzecchi und Aleix Espargaró auf Platz 6. Trotzdem kam er nicht in die Wertung, der Portugiese Miguel Oliveira hingegen schon, obwohl dieser beim Abbruch nicht mehr im Rennen war und am Ende der zwölften Runde an der Box gestoppt hatte, weil selbst für den Regenspezialisten aus Portugal die Pfützen längst zu tief waren. Der RNF-Aprilia-Pilot gab also auf Platz 6 (vor Zarco!) freiwillig auf, steht aber trotzdem als 18. in der Ergebnisliste.

Klar, Zarco hatte nach dem Crash in der zwölften Kurve der 13. Runde seine Pramac-Ducati nicht ganz auf dem korrekten Weg an die Box gebracht. Aber er hatte es innerhalb der geforderten fünf Minuten geschafft. Und außerdem zählte ja am Schluss der Stand nach zwölf Runden: Warum wurde also Zarco nicht als Sechster des GP von Japan gewertet? Weil er in der Boxengasse die virtuelle Ziellinie nicht überquert hatte – und deshalb für die Zeitnahme zum Zeitpunkt des Erscheinens der roten Flaggen nicht mehr am Rennen teilnahm!

Denn es gibt Unterschiede zwischen der karierten und der roten Flagge. Die karierte Flagge beendet ein Rennen meist nach der vollen Distanz, die rote Flagge stoppt es vorzeitig. Sie wird nicht nur bei Start/Ziel präsentiert, sondern auch von den Streckenposten in den Kurven und bei den ‘light panels' rund um die Strecke, damit die Fahrer bei einem Abbruch wegen prekärer Verhältnisse (Massencrash, Regenguss und so weiter) nicht unnötig in Gefahr gebracht werden und das Gas rechtzeitig zudrehen können.

Am Sonntag in Motegi kam aber Artikel 1.25.1 (Interrupted Races) aus den FIM Sporting Regulations zur Anwendung.

Da steht: «Wenn die rote Flagge gezeigt wird, werden alle Fahrer, die nicht mehr aktiv am Rennen teilnehmen, nicht klassiert. Fahrer, die innerhalb von fünf Minuten nach dem Zeigen der roten Flaggen nicht in der Boxengasse beim ausgewiesenen ‘pit lane entry timing point’ gemeinsam mit ihrem Motorrad erschienen sind, werden nicht ins Klassement aufgenommen.»

Und Zarco wurde nicht klassiert, weil er sein demoliertes Motorrad um ein paar Meter an dieser virtuellen Ziellinie vorbei geschoben hatte.

Miguel Oliveira hingegen hatte die Ziellinie bei seiner Aufgabe in Runde 12 bei der Anfahrt zur RNF-Aprilia-Box richtig überquert und durfte deshalb auch den letztendlich abgebrochenen Re-Start in Angriff nehmen (wie Maverick Viñales aus der Boxengasse, weil sie zum Zeitpunkt des Abbruchs eine Runde zurücklagen).

Diese Ziellinie wurde ja einst auch für die Ermittlung der Rundenzeiten bei «ride through penaltys» benötigt und kommt auch heute zur Geltung, wenn ein «bike change» durchgeführt wird und trotzdem die jeweiligen Rundenzeiten ermittelt werden müssen – wegen der korrekten Gesamtfahrzeiten.

Womit sich wieder einmal bewahrheitet: Fahrer wie Johann Zarco sollten auf den langen Übersee-Flügen manchmal ein bisschen das Regelwerk der FIM studieren. Oder sich zumindest von regelkundigen Teamitgliedern unterrichten lassen.

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi (1.10.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 Runde zurück

19. Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, nach Sturz nicht klassifiziert

– Binder, KTM, 7 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.