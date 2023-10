Enea Bastianini vor Comeback: «Ruhig wieder anfangen»

In seiner ersten Saison als Ducati-Werksfahrer fehlte Enea Bastianini verletzungsbedingt bei sieben der bisher 14 Grands Prix. Beim Indonesien-GP in Mandalika ist er in dieser Woche erstmals wieder mit dabei.

«Endlich kehre ich wieder auf die Strecke und zu meiner Mannschaft zurück», freut sich Enea Bastianini vor dem Indonesien-GP, wenn auch der obligatorische Fitness-Check am Donnerstag noch als letzte Hürde vor dem Comeback zu bewältigen ist.

Sein Heimrennen in Misano und die ersten zwei Übersee-Stationen in Indien und Japan musste Bastianini auslassen, nachdem er beim Catalunya-GP einen Startcrash verursacht hatte und dabei eine Fraktur am Innenknöchel («Malleolus medialis») am linken Fuß und einen Bruch des zweiten Mittelhandknochens an der linken Hand erlitten hatte. Beide Brüche wurden am 4. September operativ fixiert.

«Auf weitere Rennen verzichten zu müssen, als ich gerade angefangen hatte, mich auf der Desmosedici GP wohlzufühlen, war nicht das, was wir gebraucht haben. Nach der Operation war es aber wichtig, sich einige Wochen Zeit zu nehmen, um mich wieder bestmöglich zu erholen, auch wenn ich noch nicht wieder bei 100 Prozent bin», räumte der WM-Dritte des Vorjahres ein.

Im diesjährigen Titelrennen spielte die «Bestia» allein schon wegen der langwierigen Schulterblattverletzung zu Beginn der Saison nie eine Rolle. Zu insgesamt acht von 14 Hauptrennen konnte der 25-jährige Italiener verletzungsbedingt erst gar nicht antreten.

«Wir müssen jetzt in Ruhe wieder anfangen und versuchen, diese letzten Rennen zu nutzen, um uns gut aufzustellen und so schnell wie möglich konkurrenzfähig zu sein. Für dieses Wochenende habe ich keine großen Erwartungen. Ich will einfach nur versuchen, mit meiner Mannschaft auf die bestmögliche Weise zu arbeiten», kündigte der Ducati-Werksfahrer vor seinem Comeback in Mandalika an.

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.