Miguel Oliveira zu HRC & Repsol ? «Alles ist möglich»

Vorjahressieger Miguel Oliveira nahm heute in Mandalika erstmals zu den Meldungen Stellung, er stehe in Verhandlungen mit HRC und Repsol-Honda.

Miguel Oliveira machte in letzter Zeit nicht unbedingt durch überragende Ergebnisse Schlagzeilen, sondern er fiel zum Beispiel als Regenspezialist beim Japan-GP auf, als er wegen des starken Regens in Motegi eine Runde vor dem Abbruch die Box ansteuerte und wegen des Aquaplanings aufgab. Und danach deckte SPEEDWEEK.com am 1. Oktober auf, dass er auf der Wunschliste von HRC als Marc Márquez-Ersatz für das Repsol-Honda-Team 2024 steht.

Doch bei Indonesien-GP tritt der WM-Dreizehnte Oliveira als Vorjahressieger an. Damals dominierte er beim ersten Grand Prix in diesem Land nach 25 Jahren im Regen klar, er siegte auf der Red Bull-KTM im März 2022 hier mit 2,2 sec Vorsprung auf Quartararo, Zarco, Miller, Rins, Mir und Morbidelli.

«Ja, im letzten Jahr habe ich hier insgesamt ein gutes Wochenende erlebt. Auch im Trockenen hatte ich eine gute Pace», blickt der 28-jährige Portugiese zurück. «Ich habe mich recht komfortabel gefühlt. Und dann habe ich mich mit den Regenverhältnissen gut zurechtgefunden. Ich habe damals am Sonntag in der ersten Rennhälfte die Basis für den Sieg gelegt, vor allem der ausgezeichnete Start war natürlich sehr wichtig. Es ist zwar ein Vergnügen, auf eine Strecke zu kommen, auf der man in der Vergangenheit gewonnen hat. Aber die Situation in der Gegenwart ist etwas anders. Ich werde mich einfach bemühen, nach zwei nicht so überragenden Wochenenden, zu meiner üblichen Form zu finden und wieder einen guten Speed zu haben.»

Inzwischen hast sich herumgesprochen, dass der sechsfache MotoGP-Sieger Miguel Oliveira aus dem CryptoDATA-RNF-Aprilia-Team von Razlan Razali auf der Einkaufsliste bei Repsol Honda und HRC steht. Ist das in Anbetracht der schwierigen Situation von Honda momentan eine interessante Angelegenheit?

«Wir haben in diesem Jahr viele unerwartete Ereignisse erlebt», weicht Oliveira aus. «Ich habe gesehen, wie Fahrer während der Saison heimgeschickt wurden, ich habe Fahrer gesehen, die ihre Verträge gebrochen haben. Alles ist möglich. Es ist ein Vergnügen und eine Ehre, wenn man von einem anderen Hersteller angefragt wird – vor allem von so einem großen wie Honda. Besonders interessant wird es, wenn sie einen Platz im Werksteam anbieten. That’s it. Ich weiß nicht…»

«Ich hatte keinen Teamwechsel im Kopf, denn ich bin für 2024 bei Aprilia Racing unter Vertrag», ergänzte Miguel. «Außerdem liegt bisher nichts Konkretes auf dem Tisch. Es gab eine Anfrage, aber nichts Konkretes.»

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi, 1.10.:

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.