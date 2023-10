Johann Zarco über Honda-Werksvertrag? «Macht Sinn»

Für LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello steht fest: Johann Zarco wird im nächsten Jahr in seinem Team fahren. Der 33-jährige Franzose schliesst hingegen einen Wechsel zu Repsol-Honda nicht aus.

Der Fahrer-Mangel von Honda nach dem bestätigten Abschied von Superstar Marc Márquez hat zu vielen Spekulationen um das künftige Werksfahrer-Duo der Japaner geführt. Die italienischen Kollegen sahen zuletzt eine Chance für den bisherigen Gresini-Racing-Ducati-Piloten Fabio «Digga» Di Giannantonio, einen Vertrag für das LCR Honda Team zu bekommen.

Doch Teambesitzer Lucio Cecchinello dementierte diese Gerüchte. Er betonte: «Zarco hat Verträge mit HRC und LCR unterschrieben und wird bei uns fahren. Damit ist diese Geschichte für mich erledigt.» Die Repsol-Honda-Manager haben denn auch bei mehreren Fahrern angeklopft, wie beim Japan-GP offenkundig wurde.

Zarco selbst konnte in Indonesien noch nicht viel zu den Plänen von Honda sagen. Der 33-jährige Franzose stellte aber klar, dass ein Wechsel ins Werksteam durchaus attraktiv für ihn wäre. Er räumte zwar ein: «Für mich ist es kein grosser Unterschied, ob ich bei LCR bleibe oder zum Werksteam gehe, denn in meinem Vertrag ist festgehalten, dass ich das Werksbike bekomme und Entwicklungsarbeit leiste.»

«Aber natürlich hat es mit Prestige zu tun, wenn man im Werksteam den Platz von Marc ausfüllt. Als Fahrer will man diese Chance natürlich nutzen», fügte der Rennfahrer aus Cannes gleichzeitig an. Zu einem möglichen Wechsel sagte er: «Ich muss noch etwas warten, bis klar ist, wie Honda die Zukunft gestalten will, denn zu diesem Zeitpunkt hat Honda die eigene Position noch nicht offenbart. Aber da ich einen Honda-Vertrag habe, macht es Sinn, den Platz von Marc einzunehmen.»

Man werde im Verlauf des Wochenendes einige Gespräche führen, erklärte Zarco. «Und dann werden wir eine klare Vorstellung davon haben, was Honda machen will.»

Dass die Repsol-Honda-Verantwortlichen auch mit anderen Fahrern reden, sei genauso sinnvoll, stellte der zweifache Moto2-Champion auf Nachfrage klar. «Denn ihnen fehlt ein Fahrer, sie haben aktuell nur drei Piloten, brauchen aber deren vier. Deshalb müssen sie auch mit anderen Fahrern sprechen.»

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi (1.10.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 Runde zurück

19. Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, nach Sturz nicht klassifiziert

– Binder, KTM, 7 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.