Miguel Oliveira (Aprilia/7.): «Haben Arbeit vor uns» 13.10.2023 - 12:14 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Miguel Oliveira: Platz 7 am Freitag

RNF-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira war mit Platz 7 am Freitag in Indonesien vorerst mal zufrieden. «Aber ich will näher zu den Aprilia-Werksfahrern herankommen, das ist mein Ziel», hielt der Portugiese fest.