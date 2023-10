Mandalika Q2: Sturz von Martin – Pole für Marini

Ein Bild vom Indien-GP: Genesungswünsche für Luca Marini in der Box am Sonntag

Im zweiten Qualifying in Mandalika stürzten Bezzecchi und Martin gleich in der Anfangsphase. Luca Marini sorgte für die Bestzeit, Marc Márquez stürzte zweimal.

Das Qualfying-2 in Mandalika brachte gleich in der Anfangsphase zwei High-Speed-Crashes von Marco Bezzecchi und Jorge Martin in der schnellen Kurve 16 im vierten Sektor. Damit begann der Samstag für die Top-3 der Fahrer-WM alles andere als wunschgemäß, denn Bagnaia hatte bereits den Aufstieg ins wichtige Q2 verpasst – erstmals in der Saison 2023.

Im zweiten Run stürzte Marc Márquez in Turn 16, während sich Aleix Espargaró mit 1:30,009 min auf Platz 1 katapultierte. Doch dann riskierte Luca Marini alles, um mit 1:29,978 min auf Platz 1 zu stürmen – mit einem neuen absoluten Rundenrekord. Er kam als erster Fahrer hier unter die 1:30-min-Barriere. Und das nur drei Wochen nach dem Schlüsselbeinbruch in Indien, wo der 26-jährige Italiener beim Sprint schon in der ersten Kurve stürzte und verletzt ausschied.

Es ist die erste Pole-Position in der MotoGP-Klasse für den groß gewachsenen Bruder von Valentino Rossi, der in der Fahrer-WM vom sechsten auf den achten Platz zurückgefallen ist. Allerdings muss er im GP-Rennen am Sonntag als Verursacher der Startkollision in Indien einen Long-Lap-Penalty absitzen.

Marc Márquez stürzte in seiner letzten Runde in Turn 16 ein zweites Mal in diesen 15 Minuten – das ergab Startplatz 8. Seine drei Markenkollegen bei Honda starten von den letzten drei Plätzen.

Fabio Quartararo hingegen presste die M1-Yamaha geschickt aus und sicherte sich den vierten Startplatz; Teamkollege Franco Morbidelli startet von Platz 15.

Die erfreuliche Ausgangslage für Red Bull-KTM: 5. Brad Binder. 10. Jack Miller.

Übrigens: Das Sprint Race über 13 Runden beginnt um 9 Uhr MESZ.

MotoGP-Ergebnis Q2 Mandalika, 14.10.

1. Marini, Ducati, 1:29,978 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,031 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,154

4. Quartararo, Yamaha, + 0,538

5. Binder, KTM, + 0,720

6. Martin, Ducati, + 0,764

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

8. Marc Márquez, Honda, + 0,886

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,930

10. Miller, KTM, + 0,992

11. Bastianini, Ducati, + 1,083

12. Oliveira, Aprilia, + 1,215

Die weiteren Startplätze:

13. Bagnaia, Ducati

14. Zarco, Ducati

15. Morbidelli, Yamaha

16. Pol Espargaró, KTM

17. Raúl Fernández, Aprilia

18. Augusto Fernández, KTM

19. Mir, Honda

20. Nakagami, Honda

21. Rins, Honda